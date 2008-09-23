Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Pacific Meridian». Закрытие

23 сентября
Все года

Хроника кино >>
23 сентября 2008
Завершился VI Международный Кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Pacific Meridian», самый удаленный от Москвы российский кинофорум, проходивший с 13 по 19 сентября во Владивостоке.
В течение шести дней в 14 программах кинофорума зрители смогли увидеть более 150 картин из 24 стран, а в конкурсе участвовало по 9 полнометражных и короткометражных картин из государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Главный приз Шестого Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» получил фильм «Замерзший» (Frozen) индийского режиссера Шиваджии Чандрабхушана (Shivajee Chandrabhushan). Трогательная история молодой девушки Ласии, живущей в отдаленной гималайской деревне вместе с отцом и братом, не оставила равнодушной международное жюри под председательством продюсера из Дании Вибеке Винделов. Индийский режиссер-дебютант превзошел авторов из США, России, Канады, Японии, Китая, Австралии, Филлипин и Новой Зеландии.
По две награды получили канадский фильм «Борьба» режиссера Анаис Барбо-Лавалетт (лучшая мужская роль и приз «За гармонию художественного стиля, социальную достоверность, за душевное внимание и сочувствие своим героям»), и совместная работа участников из Филлипин и Франции «Сервис». В этом фильме жюри отметило режиссерскую работу Брийанте Мендоса и игру исполнительницы главной женской роли актрисы Джины Парено.
Не остались без наград и отечественные кинематографисты, призы за лучший короткометражный фильм получил Александр Котт с фильмом «Рыба», а Андриан Белик с документальными фильмами «Блюз Чингисхана» и «Превыше долга» завоевал приз Губернатора Приморского края «9288 км» «За любовь и человечность».
Приза главы Владивостока «За развитие киноиндустрии во Владивостоке» присужден режиссеру Николаю Хомерики. Специальная награда имени американского актера Юла Бриннера в этом году досталась совместной работе кинематографистов США и Мексики «Продавец сна».
Также на фестивале был вручен приз «Воплощение стиля Dior» от партнера Фестиваля INSTITUT DIOR «За традиционную историю, расказанную в современном стиле», который достался режиссеру Симе Урале за фильм «Кофе и Аллах».
Фестиваль проходит с 2003 года и проводится администрацией Приморского края при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Президент фестиваля - народный артист России Сергей Степанченко. Официальный пресс-агент фестиваля - компания «Планета Информ», обеспечивающая пресс- и PR-поддержку значительной части российских кинопроектов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр КоттСергей СтепанченкоНиколай Хомерики

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

ММКФ: Война, любовь и футбол
ММКФ: Война, любовь и футбол
В среду на 30-м Московском международном кинофестивале царили азиатские картины, известная французская актриса прилетела в Москву, а американский режиссер пообещал болеть за футбольную сборную Россию на предстоящем полуфинале Евро-2008.
Радость и горечь первой любви
Радость и горечь первой любви
В 70-е годы выпускалось множество фильмов для детей и подростков. Но вновь после сталинской эпохи расцветшие в брежневские времена цензурные инстанции заставили детское кино показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть в представлении властей.
Сталин.LIVE
Сталин.LIVE
В России выходит в свет телесериал "Сталин LIVE", автором которого является Григорий Любомиров - создатель легендарной "Рублевки LIVE".
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Саодат Джураева
20 сентября ушла из жизни актриса Саодат Джураева.
Наталья Высоцкая
20 сентября ушла из жизни актриса Наталья Высоцкая.

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Клавдия Еланская
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Януш Гайос
Джордже Михэицэ
Элеонора Росси Драго
Мартин Ружек
Микки Руни
Текля Трапшо
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Премьеры ТВ

Моё сердце с тобой
22 сентября
Россия 1
Под дождём не видно слёз
22 сентября
Россия 1
Сорок розовых кустов
22 сентября
ТВЦ
Все деньги мира
23 сентября
Первый канал
Канцелярская крыса
24 сентября
НТВ
Забытое преступление
28 сентября
ТВЦ
Вопреки судьбе
29 сентября
Россия 1
Женщина в зеркале
29 сентября
ТВЦ
Любовь-морковь по-французски
29 сентября
Первый канал

ревью