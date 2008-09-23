Лучшим актером на Киношоке-2008 стал украинец

21 сентября состоялась церемония торжественного закрытия XVII Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2008", на которой были объявлены победители во всех номинациях.

Главный приз кинофестиваля "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм вручен ленте "Осенний бал" (Эстония, режиссер Вейко Ыунпуу). Приза за лучшую режиссуру в полнометражном кино удостоена режиссер картины "Коллекционерша" Кристина Буожюте (Литва), а за лучший сценарий – Эрнест Абдыхапаров за фильм "Светлая прохлада" (Кыргызстан-Казахстан).

Приз за лучшую женскую роль в полнометражном кино достался актрисе Марине Блейк за фильм "Сезон туманов" (Россия-Великобритания), а за лучшую мужскую роль – актеру Сергею Романюку, фильм "Райские птицы" (Украина, режиссер Роман Балаян). «Это уже второй приз за актерское мастерство и третий приз нашей картины «Райские птицы», - отметил продюсер Олег Кохан. – И очень приятно, что приз получил именно Сергей Романюк, мастерство которого позволило создать глубокий образ представителя системы: он искренне и человечно защищает зло, от чего становится еще страшнее».

Приз за лучшую операторскую работу в полнометражном кино имени А.Княжинского вручен оператору Виктору Шестоперову – фильм "Кипяток" (Россия), а жюри конкурса короткометражных фильмов "Границы Шока" приняло решение присудить Гран-при за лучший короткометражный фильм программы картине "Три матери и хор" (Россия – Швеция, режиссеры Наталья Першина-Якиманская, Ольга Егорова).

Приз за лучший полнометражный фильм на видео в цифровом формате "Кино без кинопленки" присужден ленте "Олег Кулик – вызов и провокация" (Россия, режиссер Евгений Митта). Диплома жюри удостоены картины "Фантомас снимает маску" (Россия, режиссер Андрей Кагадаев) и "Свадьба для чайников" (Эстония, режиссер Владимир Логинов).

В конкурсе "ТВ-Шок", который оценивали сами зрители, первое место досталось картине "Королева льда" (Россия, режиссер Андрей Селиванов), второе – "Выбор моей мамочки" (Россия, режиссер Светлана Демина), третье – "Белая ночь, нежная ночь" (Россия, режиссер Виктор Мережко).

Детское жюри конкурса "Киномалышок" присудило первый приз работе "Бегущая по волнам" (Россия-Украина, режиссер Валерий Пендраковский). Дипломов удостоены работы "Золушка 4x4" (Россия, Александр Баршак, Юрий Морозов) и "Нежный возраст" (Россия, Сергей Соловьев).

Также на церемонии закрытия были вручены призы Международного фестивального совета: лучшим продюсером стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии признан Юрий Беленький, а специальный приз "Госпожа Удача" им. Павла Луспекаева за мужество и достоинство в профессии присужден актеру Алексею Петренко.

В этом году украинские фильмы представлены во всех программах фестиваля «Киношок 2008» и претендуют на главные призы всех конкурсных категорий.

Семнадцатый «Киношок», до 2007 года именовавшийся Открытым фестивалем кино стран СНГ и Балтии, традиционно проходил в Анапе с 12 по 21 сентября 2008 года.