«Обстоятельства» - на экранах

анонс

12 марта 1951 Заключение Художественного совета Министерства кинематографии СССР по фильму «Донецкие шахтеры». Художественный совет не возражает против выпуска фильма на экран.

18 июня 2007 Пластилиновой вороне - 25 лет! Мультфильм "Пластилиновая ворона" для режиссeра Александра Татарского и композитора Григория Гладкова - счастливый случай и творческая эмблема. Эдуард Успенский за пять минут написал стихи, Гладков подобрал мелодию, а Татарский считает, что весь сценарий ему словно продиктовали.

28 мая 2007 "Два билета на дневной сеанс. Для меня и моей.. скво" В июне 1987 года в широкий прокат массовым тиражом выпускается фильм Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов", по сценарию Эдуарда Акопова. За первый год проката фильм посмотрели 50,6 млн.