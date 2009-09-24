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«Обстоятельства» - на экранах

24 сентября
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24 сентября 2009
Павел Руминов, как и его американский коллега Квентин Тарантино, пришел в кинорежиссуру из видеопроката и стал известен сначала в узких кругах киноманов, благодаря своему короткометражному триллеру «Дедлайн», а затем дебютировал на большом экране авторским фильмом «Мертвые дочери». Хотя многие зрители тогда остались недовольны трясущейся камерой и сюжетом хоррора, фильм запомнили, поскольку это был первый (и пока единственный) отечественный фильм ужасов, а одна американская компания даже приобрела права на ремейк «Мертвых дочерей».
24 сентября вышел в прокат новый фильм Павла Руминова, кинокомедия «Обстоятельства». Премьера картины состоялась 15 сентября. «Обстоятельства» - классическая гротескная комедия положений, с элементами детектива и мелодрамы. В фильме всего четыре персонажа, которых играют потрясающие театральные актеры – Елена Морозова, Михаил Крылов, Полина Кутепова и Илья Любимов.
«Обстоятельства» - история бытовая, семейная, построенная на гротеске, фарсе, смешных ситуациях, которые рождаются от непонимания супругами друг друга. События происходят в течение одного вечера, в одной квартире. Фильм о счастливой любви супругов начинается с убийства жены мужем.
Вот что рассказывает об истории создания фильма Павел Руминов, режиссер и автор сценария:
«Однажды мне приснилось, что я работаю в видеопрокате и ко мне приходит разгневанный клиент, который вчера взял посмотреть «Мертвых Дочерей». В общем, не удалось человеку хорошо провести время. А я во сне не режиссер «Дочерей», а просто работник проката и в общем-то сам от «Дочерей» не в восторге, ну так лежит одна копия для любителей странного кино и все.
В общем, чтобы не потерять клиента, предлагаю за счет заведения взять какой-нибудь другой фильм, что-нибудь повеселее и покороче, без ручной камеры и атональных звуков. Он говорит окей, и я начинаю искать этот фильм, по ходу рассказывая его содержание, называю имена актеров, но вдруг с ужасом понимаю, что на самом деле я этот фильм еще не снял и надо быстро вернутся в реальность, снять его, сделать двд и отдать этому парню, а то совсем перестанет в наш прокат ходить. В общем, вежливо ему улыбаюсь и на ходу что-то плету, мол, надо на склад сходить за копией, подождите немного. А сам быстро сматываюсь писать сценарий и снимать фильм.
Проснулся, записал историю, позвонил Коле Куликову, и мы стали сочинять комедию, которую я бы мог порекомендовать старому клиенту в прокате, которого вывели из себя «Дочери». Хотя, конечно, я не уверен, что ему этот фильм понравится, но камера там точно не дрожит».
Любопытную информацию о фильме и его авторах можно почерпнуть тут: http://circumstances.ru
Посмотреть разное видео здесь: http://www.youtube.com/obstoyatelstva
С хроникой создания можно ознакомиться на http://making-fun.livejournal.com/
Послушать музыку из фильма лучше здесь: http://www.myspace.com/obstojatelstva
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Михаил КрыловПолина КутеповаИлья ЛюбимовЕлена МорозоваПавел Руминов
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