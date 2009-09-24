В Москве в кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера фильма «О, счастливчик!»

На суд зрителя фильм представила съемочная группа проекта - режиссер Эдуард Парри
, продюсеры Юрий Минзянов
и Влад Ряшин
, а также актеры фильма: Владимир Меньшов
, Михаил Тарабукин
, Поля Полякова
, Игорь Коваленко, Владимир Кристовский
, Максим Коновалов
, Виталий Хаев
и Александр Стефанцов
.
В основу сценария к фильму легла повесть «Ось ординат» Дмитрия Алейникова
.
«Когда мы искали сюжет для нашего первого фильма, мне очень понравилась книга молодого писателя Дмитрия Алейникова
, - говорит продюсер фильма Юрий Минзянов.
– Сегодня на счету у Димы сценарий к фильму «Черная молния
» Тимура Бекмамбетова
. Я считаю его одним из наиболее перспективных сценаристов в России. Другой наш дебютант - режиссер Эдуард Парри
. Не могу не отметить режиссерскую и операторскую работу – фильм «О, счастливчик!
» получился необычным, c яркой и оригинальной картинкой».
Представляя фильм перед началом показа, Владимир Меньшов заметил:
«Я картину пока не видел, но могу сказать, что работалось нам интересно. Эдуард Парри
– хороший парень и хороший режиссер. Это чувствовалось в работе. А в остальном – что сказать? Дальше все будут определять ваши оценки…»
Авантюрная комедия, по мнению создателей, не лишена смысла. Молодому зрителю предстоит проследить за приключениями молодого разгильдяя Славика Нестерова. «Люди не меняются за один день. А моему герою Славику понадобилось пройти достаточно много совершенно невероятных потрясений, чтобы просто оценить жизнь как она есть» - говорит исполнитель главной роли Михаил Тарабукин.
«Создавая этот фильм, мы ставили эксперимент. И, несмотря на то, что в картине задействован звездный состав, первоначально не думали о возвращении вложенных инвестиций, - говорит продюсер фильма Влад Ряшин.
– Это наш дебют, который сделан с любовью, что, надеюсь, почувствует зритель. В 2010 году на экраны выйдет вторая полнометражная картина производства Star Media – фильм «Хорошая погода
». На этом мы не остановимся – в наших планах производство нескольких полнометражных картин в год».
Кроме молодых актеров Михаила Тарабукина
и Поли Поляковой
, фильм стал дебютом для Владимира Кристовского
(солист группы Uma2rmaН) и Игоря Коваленко (участник «Убойной лиги»), которые также написали саундтреки к фильму. В фильме также снялись метры отечественного кинематографа – Владимир Меньшов
, Сергей Шакуров
, Армен Джигарханян
и многие другие популярные актеры.
Среди гостей премьеры были Артем Михалков
, Александр Песков
, Анатолий Гущин
, Владимир Яглыч
, Светлана Ходченкова
, Наталья Гудкова
, Наталья Лесниковская
, Александр Робак
, Максим Лагашкин
, Светлана Устинова
и другие.
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