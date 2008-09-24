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«Русалка»: Путь к «Оскару»

24 сентября
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24 сентября 2008
Картина Анны Меликян «Русалка» выдвинута на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Кинокартина была выбрана российскими киноакадемиками из восьми российских фильмов.
Мировая премьера «Русалки» состоялась на крупнейшем международном кинофестивале Санденс 2008 в Америке, где Анна Меликян была награждена призом за лучшую режиссуру. Затем фильм получил официальное признание международной критики – «Русалка» получила ФИПРЕССИ на Берлинале-2008. После этого «Русалка» получила еще множество наград российских и международных фестивалей.
«Мы убеждены, что «Русалка» по праву вошла в число картин, определяющих восприятие российского кинематографа за рубежом, - отметил Рубен Дишдишян. - Это результат как авторского вдохновения, так и продюсерской работы. И мы очень ценим опыт, приобретенный в процессе создания этого фильма».
Фильм «Русалка» вышел в прокат СНГ 22 ноября 2007 года на 212 копиях, что является беспрецедентно широким релизом для картины, находящейся на стыке зрительского и авторского кино. Соответствующими были и сборы – $1,3 млн - это сопоставимо со сборами значительной части коммерческих российских картин, а для фестивального фильма является очень внушительной кассой.
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Рубен ДишдишянАнна Меликян
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Русалка

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