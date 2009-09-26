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Татьяна Данильянц запечатлела в «Цвете души» состояние счастья

26 сентября
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26 сентября 2009
Новый проект художника Татьяны Данильянц «Цвет души» - в галерее «Кино» с 26 сентября в рамках III Московской Биеннале современного искусства.
В проекте «Цвет души» объединены как новые работы автора, так и материалы из личного фотоархива и фильмотеки Татьяны Данильянц. Посетители вернисажа смогли увидеть фото-видеоинсталляцию, световые объекты и звуковую инсталляцию, созданные талантливым мастером.
В своих работах Татьяна Данильянц отражает наиболее значимые переживания, в которых проявляется само бытие души, обнаруживаются наиболее важные жизненные смыслы. Одним из таких фундаментальных переживаний у Татьяны Данильянц становится состояние счастья - состояние дискретное, одномоментное, ускользающее. Однако, задумавшись над самой природой счастья, автор приходит к выводу, что оно поддается фиксации. По ее мнению, территорию счастья можно обозначить, более того, материализовать через свой глубоко личный набор образов, звуков, запахов.
Татьяна Данильянц – известный московский поэт, кинорежиссер, художник.
Искусствоведческое и кинематографическое образование получила в России, Польше и Италии. С 1995 года – член Союза фотохудожников.
Живет и работает в Москве.
Уже 15 лет жизнь и творчество Татьяны Данильянц связаны с Италией, особенно с Венецией – городом ее постоянного вдохновения.
В 2006 году на суд московской публики был представлен короткометражный игровой фильм Татьяны Данильянц «Фрески снов» с итальянской актрисой Чечилией Дацци, лауреатом итальянской премии Давида Донателло (аналог «Оскара» в Италии).
В 2008 году Татьяна Данильянц завершила многолетнюю работу над документальным фильмом «Сад, который скрыт», рассказывающим о жизни венецианцев. Лента была неоднократно показана на различных киносмотрах в Италии (включая «Venice Film Meeting» в рамках 65-го МКФ в Венеции), России и Армении. Именно за этот фильм радиостанция «Свобода» присвоила Данильянц почетный статус «Человека дня».
Итальянский журнал «Женщина Республики» (Donna di Repubblica) в марте 2009 года посвятил Татьяне Данильянц целый разворот. Итальянская тема продолжается и в ее деятельности как фотографа и художника. Проект «Венеция. На плаву» (цветная фотография, звуковая инсталляция) был впервые показан в Государственном Центре современного искусства (Москва) в 2007 году и после этого в расширенном варианте демонстрировался в Москве (галерея «Кино», киностудия им. Горького и т.д.), Санкт-Петербурге и
Венеции.

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Татьяна Данильянц запечатлела в «Цвете души» состояние счастья фотографии
Татьяна Данильянц запечатлела в «Цвете души» состояние счастья фотографии
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