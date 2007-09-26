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Открытие памятника Эмилю Лотяну на Ваганьковском кладбище

26 сентября
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26 сентября 2007
В Москве увековечили память Эмиля Лотяну - одного из самых романтических кинорежиссеров советской эпохи. Торжественное открытие памятника Лотяну состоялось на Ваганьковском кладбище.
Эта церемония стала одним из первых мероприятий в программе Дней культуры Республики Молдова в Российской Федерации, которые проходят на этой неделе в Москве, Санкт-Петербурге и городах «Золотого кольца». Место, где похоронен режиссер, обнесли металлической оградой с виноградными листьями и гроздьями. На постаменте из белого мрамора установлен бюст Эмиля Лотяну. Ограда и бюст выполнены молдавским скульптором Григорием Потоцким. Он известен как автор серии скульптурных портретов многих видных деятелей культуры, в том числе Иннокентия Смоктуновского, Андрея Платонова, Александра Солженицына, Максимилиана Шелла.
В церемонии открытия бюста Эмилю Лотяну приняли участие руководители Министерства культуры и туризма Республики Молдова и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Посольства Республики Молдова в Москве, известные молдавские и российские актеры, кинорежиссеры.
«Волею судеб Лотяну похоронен в Москве. К большому сожалению, мы не смогли вовремя отдать в полной мере дань уважения этой фигуре как российского, так и молдавского искусства», – сказал министр культуры и туризма Молдавии Артур Козма.
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