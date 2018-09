Третий сезон фестиваля короткого кино SHORTЫ начинается осенью.SHORTЫ. ВЕТРЕННАЯ ОСЕНЬ – всего 10 фильмов и полтора часа переменного ветра, с порывами до 85 крон за ящик (КАРГО, реж.Марчелино Мартин-Виленте, Норвегия), переходящими в кофейный ураган (ТЫ ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖЕН, реж. Джек Заха Кабаби, Мексика).Не вздумайте пропустить – ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ, реж. Клеменс Штейгер, Швецария.в Петербурге - 26 сентября | 20.00 | кинотеатр UNION| Невский пр.88в Москве – 27 сентября | 20.00 | АКТОВЫЙ ЗАЛ | Переведеновский пер. 18A Noiva Do Gigante© Animais AVPL | Португалия | 9 мин | анимацияреж. Nuno AmorimМультфильм по мотивам древней легенды племен Восточного Тимура. О великане и его невесте. О могучем питоне. О великой Луне. О том, что любовь сильнее смерти. Хотя бы раз в тысячу лет.Красочная пастельная легенда, рассказанная в «пиренейском стиле»: сильным экспрессивным голосом и предельно сочной картинкой.Just Visiting© J.Stephenson | Канада | 8 мин| игровойреж. Jeff StephensonОбычная поездка молодой канадской семьи в США прерывается ужасным несчастным случаем.Фильм, позиционированный авторами как триллер, вряд ли является таковым, хотя...The Magic Cut© Zurich Univesity of Arts | Швейцария | 14 мин | игровойреж. Jackie BrutscheДолорес, наивная и зависимая ассистентка фокусника, мечтающая сама стать звездой, сталкивается с самыми потаенными своими страхами. И ее единственная защита – это честность перед собой во время выступления на удивительном телевизионном шоу.Никогда не бросайте девушку наедине с ее проблемами. Или пеняйте на себя. Или просто примите этот весьма пограничный жанр как данность.© J.Bitzer I.Brunck T.Weber S.Gebaver | Германия | 7 мин | анимацияреж. Jan Bitzer, Ilija Brunck, Tom WeberФантастический мультфильм о любви улиток.«Фантастический» от фантазия [греч. phantasia]1. Сказочный, волшебный, причудливый, похожий на фантазию2. В действительности не существующий, измышленный фантазией, являющийся фантазией3. Несбыточный, невероятный… Yo Tambien te Quiero© IMCINE | Мексика | 10 мин | игровойреж. Jack Zagha KababieКакая чашка кофе оказалась лишней? Когда сделан этот разрушительный глоток, после которого уже ничего нельзя изменить? Когда впервые произнесено это убийственное слово?..Легкая комедия о ситуации, знакомой каждому мужчине. Сделано в Мексике. Чуть-чуть похоже на мыльную оперу.De Sleutilhanger© Roaring Films | Нидерланды | 6 мин | документальныйреж. Jan Katsama & Debbie KleijnПортрет владельца небольшой сигаретной лавки в Роттердаме, более двадцати трех раз подвергавшегося ограблениям. Закон запрещает иметь в лавке оружие, но, конечно же, закон не запрещает носить ключи на брелке.Отлично смонтированная история о простом человеке с соседней улицы.Snidanie© I.Plucinska | Польша | 3 мин | анимацияреж. Izabela PlucinskaЛюди завтракают вместе, но даже не знают о чем говорить, пока случайный порыв ветра не распахивает окна в комнате и их сердца.Короткий этюд в сложнейшей технике пластилиновой анимации.Nära huden© Dramatiska Insituten | Швеция | 16 min | игровойреж. Amanda AdolfssonКогда Това родилась, ее тело было покрыто ужасными струпьями и все испытывали отвращение к ней. Сейчас Тове 25 и с ней все хорошо. Но в детстве она поклялась никому и никогда не позволять дотрагиваться до своей кожи. Она уже привыкла отказываться от некоторых вещей в жизни... таких как секс. Но этот вечер в прачечной она встречает Робина.Превосходная курсовая работа студентки лучшей киношколы Швеции Dramatiska Instituten.Cargo© Temte Production | Норвегия | 5 мин | игровойреж. Marcelino Martin-ValienteВ отделение курьерской службы Карго человек привозит шестнадцать одинаковых коробок. Очевидно, что коробки абсолютно одинаковые, но человек настаивает, что все они разные. Взвешивая каждую коробку, служащий Карго доказывает, что они абсолютно одинаковые, но…Вот такие они, эти суровые норвежские мужчины в этом странном норвежском фильме.Not The End© C.Steiger, Einsteigerfilm | Швейцария | 10 мин | анимацияреж. Clemens SteigerФредди только что сделал свое дело, а кактус на балконе настойчиво требует внимания. И это в воскресенье утром! Поскольку Фредди остается лежать и только ищет оправдания, кактус решает упасть.Красиво нарисованная, сюрреалистичная история о повседневной жизни вдвоем, кактусе, человеке с надувным кругом и еще о том, что никогда не знаешь, когда наступит конец вашим отношениям.