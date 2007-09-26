"Все могут короли" во Франции: Депардье, замок и галопом по Европам…

анонс

Александр Миндадзе представил в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" (с 3 по 11 июня) фильм "Отрыв", снятый им как режиссером.

30 сентября 2006

Конкурс сценариев

В 1904 году, в разгар русско-японской кампании, был образован благотворительный "Комитет имени Скобелева", оказывавший действенную помощь пострадавшим на войне. В частности, благодаря ему были построены дома для военных инвалидов в Коврове и Владимире, Черниговской и Симбирской губерниях.