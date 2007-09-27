Фестиваль фильмов новой России в Лондоне

27 сентября в престижном кинотеатре Apollo West End в центре Лондона стартовал Фестиваль российского кино. Как утверждают организаторы, цель фестиваля – показ фильмов русских кинорежиссеров нового поколения, в чьих работах отражаются жизнь, надежды и тревоги сегодняшней России. Как сказал на пресс-конференции киносмотра режиссер Павел Лунгин, чей фильм «Остров» тоже участвует в программе, «Россия, которую зрители увидят в наших картинах, отличается от той, которую показывают в выпусках новостей».

С 18.00 в залах Apollo West End начался показ картин «Русалка» Анны Меликян, «Остров» Павла Лунгина, «Эйфория» Ивана Вырыпаева, «Путешествия с домашними животными» Веры Сторожевой, «Питер FM» Оксаны Бычковой, «На верхней Масловке» Константина Худякова, «Богиня: Как я полюбила» Ренаты Литвиновой. После просмотров последовали творческие встречи создателей фильмов со зрителями. Представить в Лондоне свои картины приехали режиссеры Павел Лунгин, Анна Меликян, актеры Виктор Сухоруков, Катя Федулова, Мария Шалаева, Максим Ушаков, Ксения Кутепова.

Как признавались зрители, некоторые из показанных картин стали для них открытием. Так, после успеха картины «Остров» в России ее с нетерпением ждала английская публика, но люди ожидали увидеть, как они признавались, «заказ церкви», «пропаганду православной религии», а вместо этого им показали фильм, в котором «подняты актуальные для всех и вечные вопросы, в том числе – об отношении людей к церкви и противоречивости религии».

Долго не отпускала публика создателей фильма «Русалка». Зрителей интересовало, насколько картина соответствует жизни современной России, – ведь в ленте, помимо прочего, много острой социальной сатиры. «Я снимала, не задумываясь о том, насколько политически или социально актуальны будут шутки в фильме, цель была другая – рассказать историю, - призналась Анна Меликян. – И если вы видите в картине социальную сатиру, то я только рада».

Вечером площадкой фестиваля стал ресторан Divo, где прошла вечеринка, посвященная открытию фестиваля. Мероприятие собрало представителей культурной среды британской столицы, а также русскоязычных жителей Лондона, которые использовали шанс узнать больше о современной жизни России.

Во второй день кинофестиваля состоится встреча отечественных кинематографистов и представителей Британской академии кино и телевидения BAFTA.

Организаторами Фестиваля российского кино в Лондоне выступили компании «Совэкспортфильм» и фонд Academia Rossica при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ. Киносмотр продлится до 4 октября и представит также программу анимационных и короткометражных фильмов.