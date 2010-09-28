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«Иван и Толян». Начало съемок

28 сентября
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28 сентября 2010
«Иван и Толян». Начало съемок
28 сентября компания «Всемирные Русские Студии» приступила к съемкам 12-серийного фильма «Иван и Толян». В сериале заняты актеры: Леонид Громов, Павел Чинарев, Мария Машкова и многие другие.
Это комедийный детектив о двух неудачниках, мечтающих раскрывать великие преступления и спасать мир. Героев объединяет общая мечта - борьба за справедливость. Толян (Павел Чинарев) стремится отомстить убийцам своих родителей, а Иван (Леонид Громов) – доказать своей бывшей жене, что он ничем не хуже того бизнесмена, к которому оно ушла.
Молодой и неопытный Толян – идеалист, которого не взяли на работу в милицию из-за плоскостопья. Взрослый и рассудительный Иван покинул службу в правоохранительных органах после эпизода с алкоголем. Отчаявшись послужить государству, приятели открывают частное детективное агентство.
Дела идут неплохо, заказы в агентстве есть. Правда вот возможности поймать Джека Потрошителя или знаменитого террориста новоиспеченным детективам не выдается. В ожидании крупных дел и громкой славы Иван с Толяном перебиваются мелкими заварушками: поиском украденной магнитолы, слежкой за неверными женами или разоблачением марсиан, напавших на старушку…
И только когда в агентство приходит новая сотрудница, ситуация сдвигается с мертвой точки и приятели попадают в настоящее приключение. Мила (Мария Машкова), очаровательная помощница детективов, на поверку оказывается опытной воровкой, на которую охотится опасный мафиози. Дело в том, что девушка украла у бандита бесценную коробочку, в которой хранилась старинная почтовая марка стоимостью 5 млн. долларов. Иван с Толяном, взяв Милу на работу, становятся, таким образом, соучастниками воровства. Теперь неугомонная троица вынуждена скрываться от мафии.

RWS
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персоны
Леонид ГромовМария МашковаАндрей ФедуловПавел Чинарёв
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Иван и Толян

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