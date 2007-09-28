Закончена запись трех композиций, которые войдут в саундтрек картины "Мика и Альфред"

анонс

9 февраля Киноклуб «Сине Фантом» представляет «Обыкновенный фашизм» - одну из наиболее известных и популярных советских лент о становлении Третьего рейха. Документальное исследование природы фашизма, одновременно с тем - великолепный учебник по документальной природе кинообраза.

29 января 2007

Съемки фильма «Война и мир» начались...

Съемки фильма «Война и мир» начались 7 сентября 1962 года. Это были локальные съемки уходящей осенней натуры, которые должны были вестись на протяжении месяца. Снимать начали с эпизода, где французские солдаты расстреливают у стен Новодевичьего монастыря москвичей, подозреваемых в поджогах города.