Закончена запись трех композиций, которые войдут в саундтрек картины "Мика и Альфред"

Закончена запись трех композиций, которые войдут в саундтрек картины. Композитор фильма Игорь Корнелюк
в соавторстве со своим постоянным автором стихов Региной Лисиц
в Петербурге написал две песни в «псевдо-блатной» стилистике для Антона Макарского
, который играет молоденького вора Лаврика. Одна называется «Мне бы рюмочку», вторая – «Тушите свет, держите вора». Естественно, оба эти произведения будут исполнены артистом «в кадре». По словам продюсеров картины, композиции получились настолько органичными, что мало кто из людей, услышавших их впервые, сможет предположить, что они написаны только теперь, в первой декаде XXI века. «А Радио Шансон так вообще готовы сразу же ставить их в эфир, поскольку считают данные треки стопроцентными хитами», - рассказывает Александр Гуняев
. Однако позиция производителей фильма тверда как камень – они не собираются публиковать эти песни до выхода картины в широкий прокат.
Кроме того, в создании музыкального оформления «Мики и Альфреда» смогла принять участие и супруга Антона Макарского певица Вика Морозова. Для одного из эпизодов, относящихся к Великой Отечественной Войне, она записала «Военный Вальс». Работа над саундтреком продолжается, и впереди нас ждут новые сюрпризы.
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