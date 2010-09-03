Полная ретроспектива фильмов Алексея Балабанова

анонс

9 июля 2006 Ликер "Шасси" Премьера фильма "Хроника пикирующего бомбардировщика" состоялась в мае 1968 года в кинотеатре "Ленинград". Фильм об экипаже пикирующего бомбардировщика - 20-летних юношах, отдавших свои жизни в героической битве с врагом в июле 1944 года.

18 сентября 2011 Умер Луиджи Коменчини На 91 году жизни в Риме скончался известный итальянский кинорежиссер Луиджи Коменчини. Он был одним из родоначальников итальянской комедии.

2 февраля 2008 «Папины дочки» - третий сезон Съемочная группа ситкома «Папины дочки» закончила работу над третьим сезоном!