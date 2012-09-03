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Джон Коффи умер

3 сентября
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3 сентября 2012
Новостные агентства с прискорбием сообщают, что на 55 году ушел из жизни Майкл Кларк Дункан — хорошо нам известный американский актер, сыгравший роль Джона Коффи в «Зеленой миле», а так же роли милых бугаев в таких фильмах как «Город грехов», «Армагедон», «Девять ярдов».
Джон Коффи умер
Темнокожий актер начинал свою карьеру, как вышибала в родном Чикаго, затем, переехав в Голливуд, стал телохранителем. Человек два метра ростом и 150 килограмм весом не мог остаться незамеченным. Первые роли на телевидении Дункан получил благодаря владению джиу-джитсу, а на широком экране он дебютировал в эпизоде фильма «Пятница» (1995 г.). Роль в «Армагеддоне» (2000 г.) Майкла Бэя позволила Дункану расстаться с амплуа «охранника», а роль второго плана в «Зеленой миле», которая, по его собственному признанию, изменила его жизнь, положила начало настоящей актерской карьеры.
Джон Коффи умер
Майкл успел сняться и в комедиях, и в экранизации популярных комиксов, в фантастике, в драме, участвовал в озвучивании мультфильмов и компьютерных персонажей, работал на ТВ.
В июле этого года Дункана сразил инфаркт с остановкой сердца, врачи, подоспевшие вовремя, спасли актеру жизнь, но не смогли этого повторить еще раз, когда 3 сентября случился повторный приступ. Реанимация не сработала, и сердце здоровяка остановилось.

Последний раз на экране мы сможем его увидеть в экшн-драме Кента Морана «Претендент/The Challenger», а также в фильме Роберта Таунсенда «В Улье/In the Hive».
Джон Коффи умер
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персоны
Майкл БэйМайкл Кларк Дункан
фильмы
АрмагедонГород греховДевять ярдовЗелёная миля

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Джон Коффи умер фотографии
Джон Коффи умер фотографии
Джон Коффи умер фотографии
Джон Коффи умер фотографии
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обсуждение >>
№ 22
Степан Вылегжанин (Воркута)   17.11.2013 - 22:53
Самый лучший актёр которого я видел.Хотелось чтоб он не погибал. А играл в фильмах читать далее>>
№ 21
Степан Вылегжанин (Воркута)   17.11.2013 - 22:51
Это самый хороший и великолепный актёр.Мне Очень Очень... его жаль читать далее>>
№ 20
Алекс23 (Кинешма)   17.11.2013 - 15:23
Вечная память великому,доброму актёру...мне очень жаль.... читать далее>>
№ 19
Илья159 (самара)   2.06.2013 - 21:57
первый раз посмотрел зелёную милю в 5 лет и ничего не понял,но потом стал понимать и на 3 просмотр фильма я захотел поменяться с ним местами мне так жалко его ну просто как ,,, читать далее>>
№ 18
Dunja_Gadjukina   13.09.2012 - 13:34
Значительно раньше просмотра фильма прочла эту книгу. Книга произвела на меня впечатление, как и большинство книг Стивена Кинга (отношусь к тем, кого сам мистер Кинг называет "мои постоянные читатели").... читать далее>>
Всего сообщений: 18
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