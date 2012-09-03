Джон Коффи умер

Новостные агентства с прискорбием сообщают, что на 55 году ушел из жизни Майкл Кларк Дункан
— хорошо нам известный американский актер, сыгравший роль Джона Коффи в «Зеленой миле
», а так же роли милых бугаев в таких фильмах как «Город грехов
», «Армагедон
», «Девять ярдов
».
Темнокожий актер начинал свою карьеру, как вышибала в родном Чикаго, затем, переехав в Голливуд, стал телохранителем. Человек два метра ростом и 150 килограмм весом не мог остаться незамеченным. Первые роли на телевидении Дункан получил благодаря владению джиу-джитсу, а на широком экране он дебютировал в эпизоде фильма «Пятница
» (1995 г.). Роль в «Армагеддоне
» (2000 г.) Майкла Бэя
позволила Дункану расстаться с амплуа «охранника
», а роль второго плана в «Зеленой миле
», которая, по его собственному признанию, изменила его жизнь, положила начало настоящей актерской карьеры.
Майкл успел сняться и в комедиях, и в экранизации популярных комиксов, в фантастике, в драме, участвовал в озвучивании мультфильмов и компьютерных персонажей, работал на ТВ.
В июле этого года Дункана сразил инфаркт с остановкой сердца, врачи, подоспевшие вовремя, спасли актеру жизнь, но не смогли этого повторить еще раз, когда 3 сентября случился повторный приступ. Реанимация не сработала, и сердце здоровяка остановилось.
Последний раз на экране мы сможем его увидеть в экшн-драме Кента Морана
«Претендент/The Challenger
», а также в фильме Роберта Таунсенда «В Улье/In the Hive
».
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