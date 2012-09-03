Джон Коффи умер

анонс

18 июня 2007 "Девушка" и "Мужчина из посольства" в Локарно Фестиваль в Локарно закончился. Церемония вручения наград прошла в субботу вечером на центральной площади Локарно - Пьяцца Гранде, где был установлен гигантский экран. Главный приз фестиваля Локарно достался швейцарско-немецкому фильму "Девушка", ставшему первой полнометражной картиной режиссера Андреи Стаки.

18 февраля 2013 «Навигатор» в киноцентре «Родина» Компания Tour de Film и киноцентр "Родина" продолжают проект "Немое кино+живая музыка", успешно стартовавший в июле 2008 года. На этот раз будет представлена комедия «Навигатор» - одна из лучших работ великого Бастера Китона.

13 февраля 2012 X Юбилейный кинофестиваль «Сказка» В детских и юношеских кинотеатрах г.Москвы: «Салют», «Искра», «Вымпел», «Полет», «Молодежный» 21-26 декабря 2008 г.