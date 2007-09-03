Премьера сериала «Школа №1»!

Это не просто школа. Это – настоящая школа выживания. В ней есть место только сильным, слабых здесь не терпят. В школе №1 учатся дети богатых и знаменитых. У этих подростков есть все, что они пожелают.
Они – отпрыски сильных мира сего – пользуются своим привилегированным положением, которое обеспечивают им деньги родителей. Девочки одеваются по последней моде, щеголяя в нарядах от кутюр и с сумочками из крокодиловой кожи. Парни тоже от них не отстают. Однако, несмотря на элитный статус школы, среди «золотой молодежи» все-таки учится треть ребят из самых обычных российских семей – дети тех, кто прописан в этом районе.
Итак, 1 сентября. Начало нового учебного года. В элитную школу приходят новички из семьи военных – Витя и Вика, брат и сестра. Правда, Вика – приемная дочь семьи Строевых. Ее погибший отец был другом отца Вити. Новенькие сразу же оказываются в центре внимания обитателей школы. Они выглядят не так, как их «товарищи»: одеты просто, не страдают «звездной болезнью».
Авторитет среди мальчиков в школе – Егор. Он всегда и во всем «гнет свою линию», думает, что ему все дозволено. Егор пытается сорвать 1 сентября, угрожает самоубийством всем собравшимся перед зданием школы на торжественную линейку и шантажирует директора...
«Школа №1
» – сериал о богатых и бедных, о детях и родителях, о сверстниках, о дружбе и предательстве, а главное – о любви.
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