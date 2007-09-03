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В 30 лет все только начинается!

3 сентября
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3 сентября 2007
3 сентября на СТС – премьера сериала «Тридцатилетние»!
По толковому словарю Ушакова возраст в 30 лет шутливо называется «собачья старость». А что говорят история и исследования о тридцатилетнем возрасте? Вот несколько любопытных фактов:
•Иисус Христос – в 30 лет крестился водами реки Иордан.
•Оноре Бальзак потерял девственность в 30 лет, соответственно понятие «бальзаковский возраст» – 30-35 лет.
•Наиболее высокий уровень дохода у 30-35летних россиян.
•Джеймс Уатт в 30 лет изобрел паровую машину, патент на изобретение получил в 33 года.
•Эрни Рубик изобрел знаменитый «кубик Рубика» в 30 лет, патент на изобретение получил в 32 года.
Кстати, Эйнштейн говорил, что если человек ничего не сделал для науки до 30 лет, то уже ничего и не сделает. Подсчитано, что из 280 великих ученых мира большинство сделали открытия до 35 лет. На их творческую активность в более позднем возрасте отрицательно повлияли узы брака.
А чего добились герои нового сериала СТС «Тридцатилетние»?
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