От «Ярослава. Тысячу лет назад» к Казани XVI века

Историко-приключенческий фильм «Сокровища озера Кабан»
кинокомпании «Анно Домини»
вошел в число социально-значимых проектов, утверждённых Федеральным фондом поддержки отечественной кинематографии. В этом фильме, действие которого происходит в разные эпохи – в ХVI веке и в современности, в увлекательной манере приключенческого кино рассказывается о легендах и тайнах Казани. Особенностью данного проекта является то, что он станет первым масштабным фильмом о Татарстане в современном кинематографе. Планируется снять «Сокровища озера Кабан» в формате настоящего 3D.
Режиссёром фильма является Дмитрий Коробкин
, картина которого «Ярослав. Тысячу лет назад» 14 октября
этого года выпускается на экраны страны большим тиражом компанией «20-й век Фокс СНГ».
Историко-приключенческий фильм «Ярослав. Тысячу лет назад»
также снят на студии «Анно Домини» и рассказывает о борьбе князя Ярослава с работорговцами и основании им города Ярославля. В фильме снялись популярные актёры – Алексей Кравченко, Светлана Чуйкина, Виктор Вержбицкий, Валерий Золотухин
. Главную роль исполняет актер европейского театра и кино Александр Ивашкевич
(Эстония). По словам уже видевших рабочую версию фильма, «Ярослав»
удивляет масштабными декорациями, костюмами, трюками и боями, качеством съемок. Как сообщил продюсер фильма «Ярослав» Вадим Быркин
, «историко-приключенческое кино является специализацией кинокомпании «Анно Домини», а в историческом кино всё должно быть по-настоящему: и декорации, и реквизит, и костюмы, и чувства. С таким же подходом мы приступаем к съёмкам фильма «Сокровища озера Кабан»»
. На экраны страны фильм выйдет в начале 2012 года.
Фильмы, вошедшие в список социально значимых проектов:
«Святитель Алексий» (Культурный фонд «Кино-телекомпания «Православная энциклопедия»)
«5 (Проект «Осетия»)» (ЗАО «ПК «ГЛАВКИНО»)
«Гагарин. Первый в космосе» (ООО «Кремлин Филмз»)
«Дикое счастье» (ООО «Второе Продюсерское Управление Свердловской киностудии»)
«Калачи» (ООО «Продюсерская компания Александра Литвинова»)
«Охота на крокодилов» (АНО «Кинокомпания «Еврофильм»)
«Парень из нашего города» (ООО «Кинобюро»)
«Сибирь. Монамур» (ООО «Тундра фильм»)
«Скобелев» (Фонд поддержки культуры и искусства «Люблю и точка»)
«Сокровища озера Кабан» (ООО «Анно Домини»)
«Сорок семь (Цой)» (ООО «ТПО «РОК»)
«Тихая Застава» (ООО «Арт Медиа Групп. «Юкон»)
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