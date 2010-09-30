От «Ярослава. Тысячу лет назад» к Казани XVI века

ревью

По крайней мере, так думает бывшая прихожанка

Церковь Сайентологии может лишить Кэти Холмс прав опеки над дочерью

Леди Гага и Брэдли Купер выпустили клип на совместную песню

Юлия Пересильд с дочкой снялись в лукбуке A La Russe

Второй фестиваль в Эль-Гуне подвёл итоги.

Картину «Человек, который удивил всех» отметили спецпризом на киносмотре в Египте

Когда в жизни все идет против тебя.

Режиссерский дебют сценариста Михаила Идова – о шутках, власти и славе

Рецензии на фильмы

«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками

...но весело будет не всем