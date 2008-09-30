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«Золотой Феникс»: Открытие

30 сентября
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30 сентября 2008
27 сентября 2008 года в Смоленске состоялось Открытие кинофестиваля «Золотой Феникс», не имеющего аналога в мире. Фестиваль будет проходить с 27 сентября по 3 октября 2008 года.
Его проводят Министерство культуры России, Гильдия кинорежиссеров России, Администрация Смоленской области и города Смоленска.
Главная цель фестиваля - ежегодный конкурс фильмов, созданных кинематографистами разных профессий, реализовавших себя на новом творческом витке в качестве режиссера-постановщика фильма.
Официальный Приз кинофестиваля – легендарная птица Феникс – символ вечного обновления и возрождения, отражающий идею постоянно раскрывающего в себе новые способности творческой личности.
Президент кинофестиваля – Народный артист России, кинорежиссер Всеволод Шиловский.
В церемонии открытия приняли участие члены жюри кинофестиваля: кинорежиссеры Эльдар Рязанов, Владимир Грамматиков, Александр Пороховщиков, Владимир Фокин, Валерий Ахадов и сценарист Аркадий Инин.
Главный приз «Золотой Феникс» будет присуждаться актерам-режиссерам в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют».
В честь легендарных смолян учреждаются Специальные призы кинофестиваля:
• Приз имени композитора Михаила Глинки
• Приз имени поэта Александра Твардовского
• Приз имени актера Анатолия Папанова
• Приз имени скульптора Сергея Коненкова
• Приз имени актера Юрия Никулина
• Приз имени мецената Марии Тенишевой.
Всего в программах кинофестиваля представлено 34 фильма.
В конкурсную программу вошли 25 игровых фильмов, созданных кинематографистами разных профессий, реализовавших себя на новом творческом витке в качестве режиссера-постановщика. Программа фестиваля включает не только кинопоказы, но и творческие встречи, концертные программы, созданные актерами-режиссерами.
На открытии с приветственным письмом к фестивалю обратился Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Он отметил, что этот «фестиваль - нужное и своевременное начинание в культурной жизни нашей страны. Он является не только прекрасной возможностью познакомить самую широкую зрительскую аудиторию с работами режиссеров-дебютантов, но и площадкой для творческого диалога между признанными мастерами и молодыми талантами».
Необычный подарок подготовили на фестивале уроженке Смоленской земли Людмиле Касаткиной. «Вашим именем будет названа звезда!» - с этими словами губернатор Смоленской области Сергей Владимирович Антуфьев вручил ей сертификат, подтверждающий присвоение одной из звезд созвездия Тельца имени Людмилы Касаткиной.
В дни фестиваля Смоленск посетят звезды отечественного кинематографа: Марлен Хуциев, Наталья Бондарчук, Александр Бородянский, Вера Глаголева, Эдуард Тополь, Андрес Пуустусмаа, Станислав Говорухин, Родион Нахапетов, Валерий Николаев, Светлана Дружинина, Игорь Верник, Александр Мохов, Маргарита Терехова, Елена Цыплакова, Ольга Кабо.
В рамках кинофестиваля состоятся выездные фестивальные кинопоказы в городах Смоленской области. Также как и зрители Смоленска, жители городов Смоленской области смогут увидеть практически все конкурсные фильмы фестиваля и встретиться с их создателями.
На открытии состоялся премьерный показ художественного фильма «Саперы», который представил ее создатель – Народный артист, кинорежиссер Борис Щербаков.
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