«Золотой Феникс»: Открытие

анонс

13 февраля 2012

"Все могут короли" во Франции: Депардье, замок и галопом по Европам…

Жерар Депардье предстал на съемочной площадке точно в назначенный час, только накануне прилетев то ли из Украины, то ли из Венеции. Тем не менее, познакомившись со съемочной группой и будущими партнерами по фильму, тот час приступил к делу.