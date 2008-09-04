Кинофорум "На Родине Чехова" открыт

анонс

1 октября 2006

Неправильный фильм о любви и войне

Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" вышел на экраны СССР 12 октября 1957 года. В основу сценария была положена пьеса Виктора Розова "Вечно живые". Это рассказ о том, как война врывается в жизнь и в души людей, и не каждый может вынести испытание достойно.