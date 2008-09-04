Влад Ряшин и Валерий Бабич в номинации "Продюсер" вошли в тройку финалистов "ТЭФИ-2008"

анонс

25 марта 2015 Чехов + Стоянов = кино К 150-летнему юбилею А.П. Чехова - «Смерть в пенсне, или Наш Чехов» с Юрием Стояновым в главной роли.

20 февраля 2013 «Индуса» познакомили с Президентом Съемочная группа фильма «Индус» представила киноленту Президенту РФ.

27 января 1937 Составлен сценарий бесспорно политически грамотно Иосиф Виссарионович Сталин, понимая значение кино, его воздействие на население, лично редактировал сценарии всех советских кинофильмов. Письмо Сталина Шумяцкому — от 27 января 1937 года по поводу сценария фильма «Великий гражданин» (сам Б.