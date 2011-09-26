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Премьера фильма "Москва - любовь моя". Идеологически правильная любовь на экранах СССР

5 сентября
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5 сентября 1974
Японская девушка приехала учиться искусству танца в Москву. Любовь московского скульптора (Олег Видов) и победа на конкурсе выпускниц школы при Большом театре принесли Юрико (Комаки Курихара) счастье. А потом.. Страшная, неизлечимая болезнь крови. Юрико так и не станцевала партию Жизели.
Эдвард Радзинский вместе с японским соавтором написали историю романтической любви японской балерины и русского скульптора. Но советский человек не мог жениться на иностранке - непатриотично,и нельзя, чтобы она отказала советскому парню и предпочла японского - тоже непатриотично. И несчастная Юрико умирает от болезни крови, как жертва последствий хиросимской ядерной бомбардировки (наш ответ американским милитаристам).
На экране - платоническая, на кончиках пальцев, влюбленность. Первую половину фильма Володя и Юрико щебечут, как голубки, а вторую половину -скорбят по поводу лучевой болезни Юрико.
На сеансах зрительницы рыдали в голос, а мужчины вытирали украдкой скупые мужские слезы.
Фильм не стал "культовым", кинокритики и кинообозреватели дружно признали фильм конъюнктурным. Наверное, так и есть. Но зрители - плакали.
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персоны
Олег Видов
фильмы
Москва, любовь моя

обсуждение >>
№ 2
Вера М (Воронеж)   26.09.2011 - 00:05
Мне не очень нравится эпитет "культовый" и "легендарный" в применении к фильмам, книгам, сериалам и другим произведениям искусства. Но не надо забывать, что фильм не стал более популярным... читать далее>>
№ 1
Черкасина (Железногорск)   3.10.2010 - 20:40
Что же в нем такого идеологического было? Просто красивая пара - только любовь, причем такая, о которой девчонки мечтали. И столько балета - притом изнутри показано. "Любовь моя - репетиция"... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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анонс

На идеологической комиссии картина публично, открыто подверглась резкой критике.

На идеологической комиссии картина публично, открыто подверглась резкой критике.

Для обсуждения картины «Андрей Рублев» 31 мая 1967 года собирается художественный совет «Мосфильма». Тарковский не приходит на обсуждение, ходят слухи, что он заболел. Из стенограммы заседания Бюро художественного совета киностудии: В.
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