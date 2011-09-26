Премьера фильма "Москва - любовь моя". Идеологически правильная любовь на экранах СССР

Японская девушка приехала учиться искусству танца в Москву. Любовь московского скульптора (Олег Видов) и победа на конкурсе выпускниц школы при Большом театре принесли Юрико (Комаки Курихара) счастье. А потом.. Страшная, неизлечимая болезнь крови. Юрико так и не станцевала партию Жизели.

Эдвард Радзинский вместе с японским соавтором написали историю романтической любви японской балерины и русского скульптора. Но советский человек не мог жениться на иностранке - непатриотично,и нельзя, чтобы она отказала советскому парню и предпочла японского - тоже непатриотично. И несчастная Юрико умирает от болезни крови, как жертва последствий хиросимской ядерной бомбардировки (наш ответ американским милитаристам).

На экране - платоническая, на кончиках пальцев, влюбленность. Первую половину фильма Володя и Юрико щебечут, как голубки, а вторую половину -скорбят по поводу лучевой болезни Юрико.

На сеансах зрительницы рыдали в голос, а мужчины вытирали украдкой скупые мужские слезы.

Фильм не стал "культовым", кинокритики и кинообозреватели дружно признали фильм конъюнктурным. Наверное, так и есть. Но зрители - плакали.