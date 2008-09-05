В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Санкт-Петербург стал одним из 115 городов мира, где пройдет XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино (The Manhattan Short Film Festival). Наш город примет его 20 сентября в киноцентре «Родина».Это крупнейший ежегодный зрительский фестиваль, на котором выбирается лучший из двенадцати представленных фильмов. Только зритель может решить, кому получать Гран-при фестиваля - $5000. Делается это так: в течение фестивальной недели зрители выбирают фильм, голосуя сразу после окончания сеанса. Последний сеанс пройдет в Нью-Йорке 28 сентября.В России фестиваль стартует 16 сентября. Конкурсную программу увидят кроме Санкт-Петербурга, в Казани, Уфе, Челябинске, Улан-Удэ, Тольятти, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.Фильмы - победители фестиваля, как правило, получают признание профессионального жюри других международных фестивалей. Например, фильм "SOFT" англичанина Саймона Эллиса из программы 2007 года получил Гран-при на фестивале INTERFILM, который считается одним из самых авторитетных фестивалей в Германии. Фильм "I MET THE WALRUS" ("Я встретил Моржа"), снятый Джошем Раскиным из Канады, получил премию ОСКАР-2008 в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".Для России была подготовлена также внеконкурсная программа «Антология» - лучшие фильмы фестиваля прошлых лет. Это связано с тем, что у нас фестиваль будет проходить только в третий раз, и многие работы, представлявшиеся на фестивале ранее, российскому зрителю незнакомы.В России, представительство компании TOUR DE FILM, кроме конкурсных показов собрала специальную программу «Антология 2000-2007». Мы покажем вам подборку самых запоминающихся фильмов за всю историю фестиваля. Это действительно лучшие игровые фильмы последнего десятилетия. Эта программа прекрасно отражает эволюцию как фестиваля, так и игрового кино. При том, что фильмы разные - два главных тематических полюса остаются - трагедия человеческого существования и отчасти абсурдная комедия положений. Все это вы увидите в Антологии!ПРОГРАММА ПОКАЗОВ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕВ КИНОЦЕНТРЕ «РОДИНА »«АНТОЛОГИЯ MSFF 2000-2007»20, 21, 23 сентября, 20:0028 сентября, 20:30КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ MSFF 200824, 25 сентября, 20:3026 сентября, 18:00 и 20:30КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 2008Режиссер - Пол ГловерсВеликобритания, 16 мин.Одно маленькое случайное действие злых сил вынуждает обычного человека уйти с накатанной дорожки в темное путешествие, которого ему никогда не забыть.Режиссер: Хиба ВинкНидерланды, 11 мин.Официант снабжал незнакомых ему людей едой и напитками столько, сколько себя помнит. Поток точных наблюдений, накопленных за это время, которые он бормочет себе под нос, вырастает, в конце концов, в некую науку, описывающую предпочтения и черты характера его клиентов. 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