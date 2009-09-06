«Ноу-хау». Съемки

Кинокомпания «Фокусфильм» приступила к съемкам новой полнометражной комедии Георгия Шенгелия
с рабочим названием «Ноу-хау»
.
Шенгелия
известен своими комедиями начала 90-х «Менялы»
и «Стрелец неприкаянный»
, звездой которых был Владимир Ильин
. Режиссеру также удавались и другие жанры, в частности, детектив с элементами саспенса «Классик»
с Алексеем Гуськовым
и фантастическая комедия «Невозможно зеленые глаза»
с Евгением Стычкиным
. Поработав с Ильиным
и Стычкиным
по отдельности, он, наконец-то, объединил их таланты в одном фильме.
Съемки проходят в городе Касимов, который уже не первый раз использовался как съемочная площадка («Граффити»
). Там-то и побывал на днях наш фотокорреспондент. Он застал момент, когда снимали сцену праздника в доме у Павла Тюхи (Владимир Ильин
).
Вокруг праздничного стола собрались сплошь звезды российского кино: Евгений Стычкин
, Владимир Ильин
, Федор Добронравов
, Юрий Степанов
, Людмила Артемьева
, Нина Усатова
и Сергей Фролов
.
Помимо них в фильме также играют Елена Котихина, Кристина Бабушкина, Игорь Гаспарян, Ирина Баринова, Кирилл Исаев, Дмитрий Богданов, Владимир Терещенков и другие.
Действие картины происходит в деревне Малые Засеки на границе с Белоруссией.
Братья Павел (Ильин
) и Андрей (Степанов
) Тюхи проживают теперь в разных государствах. Главная местная достопримечательность Малых Засек - молодой бычок по кличке Тайсон. Хозяин Савелий (Добронравов
) хотел сделать из него мраморный стейк и растил в лучших японских традициях – поил пивом и делал массаж, однако заколоть животное рука так и не поднялась. Тайсон, хотя и остался целым и невредимым, но отказаться от ежедневного ведерка пива уже не может.
Привычное течение жизни нарушает приезд Тюхи-младшего (Стычкин
), молодого бизнесмена из Москвы, который не находит лучшего места, для того, чтобы скрыться от столичных проблем. Не проходит и дня, как в голове у юного дарования рождается идея «ноу-хау», как в один момент заработать приличные деньги. Главным козырем в этой российско-белорусской операции придется стать Тайсону.
Что получилось у Шенгелия
из истории, навеянной старым телевизионным сюжетом, мы узнаем в феврале 2010 года, когда она выйдет на большой экран.
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