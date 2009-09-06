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«Ноу-хау». Съемки

6 сентября
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6 сентября 2009
Кинокомпания «Фокусфильм» приступила к съемкам новой полнометражной комедии Георгия Шенгелия с рабочим названием «Ноу-хау».
Шенгелия известен своими комедиями начала 90-х «Менялы» и «Стрелец неприкаянный», звездой которых был Владимир Ильин. Режиссеру также удавались и другие жанры, в частности, детектив с элементами саспенса «Классик» с Алексеем Гуськовым и фантастическая комедия «Невозможно зеленые глаза» с Евгением Стычкиным. Поработав с Ильиным и Стычкиным по отдельности, он, наконец-то, объединил их таланты в одном фильме.
Съемки проходят в городе Касимов, который уже не первый раз использовался как съемочная площадка («Граффити»). Там-то и побывал на днях наш фотокорреспондент. Он застал момент, когда снимали сцену праздника в доме у Павла Тюхи (Владимир Ильин).
Вокруг праздничного стола собрались сплошь звезды российского кино: Евгений Стычкин, Владимир Ильин, Федор Добронравов, Юрий Степанов, Людмила Артемьева, Нина Усатова и Сергей Фролов.
Помимо них в фильме также играют Елена Котихина, Кристина Бабушкина, Игорь Гаспарян, Ирина Баринова, Кирилл Исаев, Дмитрий Богданов, Владимир Терещенков и другие.
Действие картины происходит в деревне Малые Засеки на границе с Белоруссией.
Братья Павел (Ильин) и Андрей (Степанов) Тюхи проживают теперь в разных государствах. Главная местная достопримечательность Малых Засек - молодой бычок по кличке Тайсон. Хозяин Савелий (Добронравов) хотел сделать из него мраморный стейк и растил в лучших японских традициях – поил пивом и делал массаж, однако заколоть животное рука так и не поднялась. Тайсон, хотя и остался целым и невредимым, но отказаться от ежедневного ведерка пива уже не может.
Привычное течение жизни нарушает приезд Тюхи-младшего (Стычкин), молодого бизнесмена из Москвы, который не находит лучшего места, для того, чтобы скрыться от столичных проблем. Не проходит и дня, как в голове у юного дарования рождается идея «ноу-хау», как в один момент заработать приличные деньги. Главным козырем в этой российско-белорусской операции придется стать Тайсону.
Что получилось у Шенгелия из истории, навеянной старым телевизионным сюжетом, мы узнаем в феврале 2010 года, когда она выйдет на большой экран.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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«Ноу-хау». Съемки фотографии
«Ноу-хау». Съемки фотографии
«Ноу-хау». Съемки фотографии
«Ноу-хау». Съемки фотографии
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№ 4
Табакова Алена (Касимов)   27.03.2010 - 00:56
Ожидаю выхода картины с самого окончания проекта! По счастливой случайности, мне выпала возможность принять участие в съемках. Судя со сюжету, актерскому составу и коллективу съемочной группы, фильм... читать далее>>
№ 3
Ростоцкий Алексей (д. ПАПОВКА)   15.02.2010 - 16:58
C нетерпением ждём когда выйдет фильм. Огромная презнательность режисёру фильма, Георгию Шенгелия с кем представилось познакомится лично. С уважением ко всем актёрам. читать далее>>
№ 2
Власюк Владимир (Новоград-Волынский.Украина)   15.01.2010 - 20:23
Добрый день.Может Я где,то что-то просмотрел?А когда выйдет этот фильм? Огромный привет и уважение моим горячо любимым актёрам:Людмиле Артемьёвой и Фёдору Добронравову! читать далее>>
№ 1
буранова марина (москва)   5.10.2009 - 18:41
мы судовольствием следили за съемками это было здорово а для жителей поповки цедое событие а когда все закончилосьто все с ужасом обнаружили горы мусора оставленным группой видимо в знак благодарности... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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