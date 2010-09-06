«Земля людей». Завершение съемок

анонс

Актеры Мария Миронова, Олег Басилашвили и Владимир Вдовиченков стали "Кумирами". Так называется премия деловых кругов России.

13 февраля 2012

«Золотой Феникс»: Открытие

27 сентября 2008 года в Смоленске состоялось Открытие кинофестиваля «Золотой Феникс», который продлится до 3 октября 2008 года.