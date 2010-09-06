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«Земля людей». Завершение съемок

6 сентября
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6 сентября 2010
Сергей Говорухин
Завершены съемки нового кинопроекта режиссера Сергея Говорухина - драмы «Земля людей».
Сюжет картины основан на повести «Мутный материк», написанной Сергеем Говорухиным при участии Маргариты Смирновой.
Главный герой – талантливый, но невостребованный писатель Алексей Комаров возвращается в Москву из Воркуты, где работал старателем на северных приисках. Возвращается в новый, жестокий и уничтожающий мир столичной Москвы, где власть и деньги правят умами, и давно не в цене порядочность и искренность чувств, нравственность и настоящая, талантливая литература.
Встретив по пути женщину, такую же одинокую и несостоявшуюся в этой жизни, приезжает с ней в Москву в надежде обрести простое человеческое счастье, желанную работу, найти творческое воплощение. Но встречи со старыми друзьями, «новая жизнь» которых также не сложилась, бесполезное блуждание от театральных вахт до литературных редакций в надежде на понимание и поддержку заканчиваются все новыми и новыми разочарованиями…
В главных ролях:
Александр Скотников – Лёха Комаров («Я покажу тебе Москву», «Последний кордон»),
Анна Тараторкина – Тамара («Смертельная схватка», «Жестокий бизнес»),
Татьяна Колганова – Женя («Личное дело капитана Рюмина», «Семейный дом»),
Сергей Шнырев – Орехов («Никто, кроме нас…», «Червь»).

PR-агентство «Статский Советник»
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Сергей ГоворухинТатьяна КолгановаАлександр РатниковМаргарита Смирнова (II)Анна ТараторкинаСергей Шнырёв
фильмы
Земля людей

обсуждение >>
№ 1
Toptoleg (Москва)   9.10.2012 - 00:34
Фильм понравился. Переборщили с монологами. Одной краски слишком много. Монохромный какой-то рассказ получился. Добавить бы полутонов других оттенков. Не бывает чтобы ВСЕ вокруг были потерянными:... читать далее>>
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