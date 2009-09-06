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«Кинофорум на родине А.П.Чехова» в Таганроге.

6 сентября
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6 сентября 2009
Ретроспективой фильмов Николая Бурляева 6 сентября 2009 года завершился «Кинофорум на родине А.П.Чехова» в Таганроге.
3 сентября 2009 года драмой Карена Шахназарова «Палата 6» в Таганроге открылся «Кинофорум на родине А.П.Чехова».
Участников кинофорума и зрителей приветствовал мэр Таганрога Н.Федянин. Перед сеансом был показан слайд-фильм «Таганрог кинематографический: кто есть кто», коротко рассказавший об известных российских кинематографистах, родившихся и/или учившихся в Таганроге - Ф.Раневской, С.Бондарчуке, В.Демине, З.Высоковском, М.Таврог, И.Пруте, В.Ветрове, Н.Добрынине, П.Деревянко, Ф.Добронравове и др.
Зрители тепло встретили экранизацию знаменитой повести А.П.Чехова «Палата 6» и особенно - блестящее исполнение главной роли доктора Рагина В.Ильиным.
Далее зрителей ждали еще три дня премьер новых российских фильмов и встреч с кинематографистами - Юрием Назаровым («Андрей Рублев», «Зеркало», «Маленькая Вера» и др.) и Николаем Бурляевым («Иваново детство», «Андрей Рублев», «Военно-полевой роман» и др.).
6 сентября «Кинофорум на родине А.П.Чехова» торжественно закрылся творческой встречей и ретроспективой режиссерских работ Н.Бурялева.
«Кинофорум на родине А.П.Чехова» проходит в Таганроге вот уже третий раз, пройдет он и в 2010 году - в год 150-летнего юбилея Антона Павловича.

Таганрог кинематографический: кто есть кто.

1. Фаина Раневская.
Родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Умерла 19 июля 1984 года в Москве. Училась в таганрогской Мариинской гимназии.
Лауреат 3-х государственных премий, Народная артистка СССР. Снялась в 25-ти фильмах. «Подкидыш», «Человек в футляре», «Свадьба», «Золушка», «Весна» и др.

2. Александр Вишневский.
Родилась в Таганроге 20 января 1861 года. Умер 27 февраля 1943 года в Ташкенте. Учился в таганрогской мужской гимназии вместе с А. П. Чеховым, был дружен с ним.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, актер МХАТа, исполнитель главных ролей в чеховских пьесах. Снимался в кино («Калиостро», «Победа женщины»).

3. Иван Перестиани.
Родился 13 апреля 1870 г., в Таганроге. Умер 14 мая 1959 г. в Москве.
Режиссер, актер, сценарист свыше 50 фильмов. «Красные дьяволята», «Три жизни» и др.

4. Сергей Бондарчук.
Родился 25 сентября 1920 года. Умер 20 октября 1994 года в Москве.
Учился в таганрогской средней школе № 4.
Окончил ВГИК. Народный артист СССР (1952). Четырежды Лауреат государственных премий. Режиссер и исполнитель главных ролей в более сорока фильмах. Наиболее известные фильмы – «Судьба человека», «Война и мир», «Степь».

5. Виктор Демин.
Родился мая 1937, Таганрог. Умер 19 июня 1993, Москва.
Учился в Таганрогской школе № 2 им. А.П.Чехова.
Окончил ВГИК. Знаменитый кинокритик, киновед, сценарист, главный редактор журнала «Советский экран». Снялся в 6-ти фильмах – «Дорогое удовольствие», «Враг народа – Бухарин» и др.

6. Марианна Таврог .
Родилась 16 января 1921, Таганрог. Умерла 11 июня 2006, Москва.
Окончила ВГИК. Заслуженный деятель искусств РФ. Режиссер более 50 документальных фильмов - «Маршак», «Чукоккола», «Композитор Хачатурян», «Михаил Светлов», «Кукрыниксы» и др.

7. Иосиф Прут.
Родился 6 ноября 1900 в Таганроге. Умер 16 июля 1996 в Бресте.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983). Дважды Лауреат Государственных премий СССР, сценарист, драматург. Автор 24 пьес. По его сценариям поставлено 22 фильма - «Тринадцать», «Здравствуйте, дети!», «Последняя ночь в раю» и др.

8. Зиновий Высоковский.
Родился 28 ноября 1933 года в Таганроге. Умер 3 августа 2009 в Москве.
Учился в таганрогских школах № 10 и № 2. Окончил с золотой медалью таганрогскую школу № 2 им. А. П. Чехова. Затем окончил Таганрогский радиотехнический институт (1956).
Окончил театральное училище им. Щукина. Народный артист России, актер театра Сатиры, легендарный пан Зюзя из «Кабачка 13 стульев». Снялся в более 20 фильмах – «Живые и мертвые», «Парк советского периода», «Сонька – золотая ручка» и др.

9. Владислав Ветров.
Родился 9 февраля 1964 года.
В 1986 году окончил Таганрогский радиотехнический институт.
Занимался в драматической студии при таганрогском Доме учителя, работал в Таганрогском драматическом театре имени А.П. Чехова. Сегодня Владислав Ветров – заслуженный артист Российской Федерации. один из ведущих артистов столичного театра «Современник»,
Свыше 30 ролей в кино. Свыше 50 ролей в театре.
Наиболее заметные роли в фильмах «Железный занавес», «Адмирал», «Иван Грозный». Завершает работу над ролью А.П. Чехова в фильме М. Хуциева «Невечерняя».

10. Николай Добрынин.
Родился 17 августа 1963 года в Таганроге.
Окончил Таганрогскую среднюю школу № 9. Учился в Таганрогской музыкальной школе. Окончил ГИТИС. Заслуженный артист России. С 1985 года работал в театре «Сатирикон» под руководством Аркадия Райкина. С 1989 года работает в независимой студии Аллы Сигаловой и театре Романа Виктюка. Снялся в 70-ти фильмах. Наиболее известные: «Русский рэгтайм», «Летние люди», «Все, о чем мы так долго мечтали», «Ростов-папа», «Семейные тайны», «Сеть» и др.

11. Павел Деревянко.
Родился 2 июля 1976 года в Таганроге.
Учился в таганрогской школе № 7, затем – в театральной школе-студии при Таганрогском театра им. А.П. Чехова.
Окончил РАТИ (ГИТИС). Лауреат театральной премии «Чайка». Лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Снялся в 40 фильмах. «Девять жизней Нестора Махно», «Братья Карамазовы», «Есенин», «Дело о мертвых душах» и др.

12. Федор Добронравов.
Родился 11 сентября 1961 года в Таганроге.
Заслуженный артист России. актёр Московского академического театра Сатиры. Снялся в 40-ка фильмах. «Летние люди», «Тайны дворцовых переворотов», «Ликвидация», «Кадетство», «Братья Карамазовы» и др. Постоянный участник шоу «6 кадров», «Сам себе режиссер» (Папа) и «Слава богу, ты пришёл!».

13. Виктор Добронравов.
Родился 8 марта 1983 года в Таганроге.
Сын Федора Добронравова. Актер Театра Вахтангова. Снимался в сериалах «Московские окна», «Не родись красивой», в фильме Егора Кончаловского «Побег». На его счету 10 фильмов.

14. Иван Добронравов.
Родился 2 июня 1989 года. Брат Виктора Добронравова, сын Федора Добронравова. Прославился исполнением главной роли в фильме А. Звягинцева «Возвращение» (Золотой Лев на МКФ Венеции). Снимался в 6-ти фильмах, сериале «Кадетство» и др. В настоящее время снимается в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2».

15. Станислав Довжик.
Родился в Таганроге 18 июня 1980 года.
Окончил факультет социальной педагогики Таганрогского государственного педагогического института (2002) и ВГИК.
Режиссер кино и телевидения, клипмейкер.
Работал режиссером массовых праздников, театрализованных представлений, был режиссером Молодежного театра эстрадных миниатюр (Таганрог, 1997-2002),
Снимался в фильме К. Шахназарова «Всадник по имени Смерть».
Как режиссер поставил 6 фильмов и сериалов («Холостяки», «Петровка, 38» (сериал 2008 года), «Счастье разведчика» и др.).

(составитель – Александр Федоров)
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