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Съемки фильма «Война и мир» начались...

7 сентября
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7 сентября 1962
Съемки фильма «Война и мир» начались 7 сентября 1962 года. Это были локальные съемки уходящей осенней натуры, которые должны были вестись на протяжении месяца. Снимать начали с эпизода, где французские солдаты расстреливают у стен Новодевичьего монастыря москвичей, подозреваемых в поджогах города. Среди последних находился и Пьер Безухов, роль которого исполнял сам Сергей Бондарчук.
В конце сентября, недалеко от Иванькова, в селе Богословском, начали снимать эпизод «охота в имении Ростовых в Отрадном». Для съемок этой сцены были привлечены 25 верховых лошадей, 60 гончих, 50 борзых и 7 волков. Часть сцен с участием людей позднее пришлось переснимать. Дело в том, что роль Пети Ростова первоначально играл Никита Михалков. Но после съемок в эпизоде «охота» (они с Савельевой мчались на лошадях за волками), от дальнейших съемок в фильме актер отказался. И на эту роль взяли Сергея Ермолова. Тогда же был заменен и другой актер — Николай Симонов, которого утвердили на роль Кутузова. Симонов очень хотел сыграть полководца, в течение нескольких месяцев тщательно готовился к роли, штудируя всю литературу о Кутузове, но в итоге роль Кутузова сыграл актер Театра имени Вахтангова Борис Захава.
К концу ноября при «Мосфильме» был сформирован Кавалерийский полк, и съемки батальных сцен можно было начинать. 1 декабря 1962 года съемочная группа в полном составе выехала в свою первую экспедицию — в Закарпатье, в город Мукачево. Там группе предстояло снимать сразу два крупных сражения 1805 года между русско-австрийскими и французскими войсками: Шенграбенское и Аустерлицкое.
В первые дни января 1963 года в Закарпатье началась подготовка к съемкам Шенграбенского сражения, которое снимали в течение нескольких дней у села Куштановица. В массовых сценах было задействовано 3 тысячи человек.
Из-за некачественной пленки, капризов погоды и прочих неурядиц к началу апреля образовался перерасход средств — 120 тысяч рублей, поэтому 21 апреля в Закарпатье выехал редактор фильма К. Замошкин, которому надлежало обязать Бондарчука сократить режиссерский сценарий с тем, чтобы экспедиция смогла уложиться в очерченные планом сроки. Но Бондарчук согласился сократить в Аустерлицком сражении всего два эпизода: атаку русских кавалергардов и отступление русских. 17 мая 1963 года натурные съемки в Закарпатье были закончены, и группа вернулась в Москву, где операторы Александр Шеленков и Иоланда Чен отказались от дальнейшей работы над картиной. В результате второй оператор фильма Анатолий Петрицкий, снявший до этого всего лишь одну картину «Мой младший брат» (1962), стал главным оператором «Войны и мира».

По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино"
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