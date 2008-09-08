Фестиваль «Кино-Ялта 2008». Победители

6 сентября в Крыму завершился VIII фестиваль продюсерского кино России и Украины «Кино-Ялта-2008». Перед началом официальной церемонии в клубе «Zолотой пляж» гости фестиваля прошли в зал под аплодисменты собравшихся. Зрители приветствовали Евгения Стычкина, Гошу Куценко, Эвелину Бледанс, Ольгу Сутулову, Максима Коновалова, Станислава Говорухина, Ольгу Сумскую, Олега Кохана, Алексея Дивеева-Церковного, Алексея Серкова и других.
Главного приза фестиваля «Большое Золотое яблоко» удостоена российская картина «Плюс один»
режиссера Оксаны Бычковой. В этом году главный приз получила единственная на фестивале женщина-режиссер. А год назад Павел Чухрай получил самое главное «Яблоко» за фильм «Русская игра»
, будучи единственным в конкурсе режиссером-мужчиной. Традиционно жюри «Кино-Ялты» возглавляет победитель прошлогоднего конкурса. Став председателем нынешнего жюри, Павел Григорьевич заметил, что «раньше к женщинам в этой профессии относился скептически за редким исключением. А сейчас же у женщин-режиссеров картины получаются значительно жестче и реалистичнее, чем у мужчин»
.
Призом «Золотое яблоко» «За лучшую режиссерскую работу» награжден Роман Балаян за картину «Райские птицы»
(Украина). «Яблоко» из рук ведущего церемонии Евгения Стычкина получил украинский продюсер Олег Кохан.
«Золотое яблоко» «За лучшее исполнение мужской роли» стало первой фестивальной наградой в актерской карьере Гоши Куценко
. Он получил ее за роль в фильме Ильи Ноябрева «13 месяцев» (Украина). Актер прервал съемки в новом фильме и прилетел в Ялту всего на несколько часов. «Как ни странно, но это моя первая актерская награда. Если не считать номинации MTV «За лучший поцелуй»
, - сообщил Куценко.
«Золотое яблоко» «За лучшее исполнение женской роли» присуждено актрисе Мадлен Джабраиловой — исполнительнице главной роли в российской картине «Плюс один»
.
Специального упоминания жюри и диплома «За яркость и профессионализм в жанровом кино» удостоилась картина «Прикольная сказка» (реж. Роман Ширман, Украина).
Традицией фестиваля «Кино-Ялта» стало ежегодное вручение приза «За верность профессии». В этом году его обладателем был назван режиссер Станислав Говорухин. Его новая работа – фильм «Пассажирка» - стала специальным событием программы фестиваля. Принимая награду из рук генерального продюсера «Кино-Ялты» Рената Давлетьярова, Станислав Сергеевич пошутил, что название этого приза звучит примерно как «за верность жене», однако признался, что награду, полученную в Ялте, считает знаковой. С этим городом режиссера Говорухина связывает многое. Во-первых, фильм «Пассажирка» он снимал на корабле «Крузенштерн» неподалеку от Крымского побережья. Кроме того, съемки легендарного фильма «Асса»
с его участием проходили как раз в Ялте. На номере одного из отелей с тех пор висит табличка «Здесь Татьяна Друбич
убила Станислава Говорухина».
В течение пяти дней работы фестиваля публика тепло принимала и конкурсные, и внеконкурсные показы. На закрытых площадках фестиваля и на Ялтинской набережной с огромным экраном под открытым небом был ежедневный аншлаг. Организаторы фестиваля «Кино-Ялта» искренне надеются, что совместными усилиями российских и украинских кинематографистов Ялта вновь обретет статус кинематографической столицы.
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