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"...Федорову Зою Алексеевну заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет."

8 сентября
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Хроника кино >>
8 сентября 1947
В 30-х годах Зоя Федорова была одной из самых популярных актрис советского кино. Она снялась в таких фильмах, как "Музыкальная история", "Шахтеры", "Фронтовые подруги" и многих других. Она стала дважды лауреатом Сталинской премии и была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Все шло прекрасно...
Но после 1940 года отношение к ней резко изменилось: сниматься ее не приглашали, а если и приглашали, то предлагали совсем крохотные роли. После войны ситуация стала еще хуже. К тому же, в это время у актрисы был сумасшедший роман с заместителем главы и секции американской военной миссии Джексоном Тейтом, от которого Зоя Алексеевна родила дочь Викторию. И это обстоятельство никак не могло способствовать актерской карьере.
Федорова в отчаянии пишет Сталину, Берии, напоминает о себе и просит помочь. Сталин промолчал, а вот Берия ответил... 27 декабря 1946 года Зоя Федорова была арестована. Первый допрос начался с фразы: "Вы арестованы за преступления, совершенные против советской власти".
Положение актрисы было осложнено тем, что во время обыска в её квартире был обнаружен браунинг, то есть орудие убийства... И не имели никакого значения слова подследственной, что пистолет подарил знакомый летчик в память о поездке на фронт: пистолет надо было сдать, а раз не сдала, то сама собой возникает статья об ответственности за незаконное хранение оружия - это как минимум. А как максимум - все сходится: Федорова является организатором покушения на товарища Сталина.
Так родилось обвинительное заключение об антисоветской группировке во главе с Зоей Федоровой - 8 сентября 1947 года Особое совещание МГБ СССР вынесло приговор о заключении З.А.Федоровой на срок 25 лет.
Но на этом злоключения актрисы не закончились - 27 декабря 1947 года Особое совещание МГБ СССР ужеточает наказание, заменив ИТЛ тюремным заключением на тот же срок. И Зоя Федорова оказалась во Владимирском централе..
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"...Федорову Зою Алексеевну заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет." фотографии
"...Федорову Зою Алексеевну заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет." фотографии
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