Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Киноконцерт» - в Доме Кино

9 сентября
Все года

Хроника кино >>
9 сентября 2010
«Киноконцерт» - в Доме Кино
Союз Кинематографистов России начал новый интересный проект под названием «Киноконцерт». Главная цель проекта - поддержка и пропаганда отечественного кинематографа, а также возрождение лучших его традиций.
9 сентября 2010 года в Большом зале Дома кино прошла первая встреча с народными артистами СССР, России, видными деятелями отечественного кино. В концертной программе приняли участие: Владимир Зельдин, Инна Макарова, Ирина Мирошниченко, Зинаида Кириенко, Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян, Алексей Булдаков, Алена Бабенко, Тимофей Федоров, Светлана Тома и другие. Вечер откроет Председатель СК РФ, Народный артист Никита Михалков. Ожидаемые гости: Раиса Рязанова, Евгений Дога, Марк Минков, Борис Грачевский, Аркадий Инин, Юрий Назаров, Элеонора Шашкова, Лариса Лужина, Римма Маркова, Сергей Никоненко, Светлана Немоляева, Александр Лазарев, Татьяна Конюхова, Марина Яковлева, Анна Шатилова, Вера Глаголева, Федор Чеханков, Андрей Межулис, Эвклид Кюрдзидис, Елена Кондулайнен, Оксана Мысина, Борис Химичев, Евдокия Германова, Борис Токарев, Людмила Гладунко, Александр Голобородько, Людмила Чурсина, Лев Прыгунов, Валентина Теличкина, Наталья Аринбасарова и Наталья Фатеева.
Основная задача - привлечь внимание к проекту молодого и среднего поколений.

PR «Статский Cоветник»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Наталья АринбасароваАлёна БабенкоАлексей БулдаковНаталья ВарлейЕвдокия ГермановаВера ГлаголеваЛюдмила ГладункоАлександр ГолобородькоБорис ГрачевскийЕвгений (Еужен) ДогаВладимир ЗельдинАркадий ИнинЗинаида КириенкоЕлена КондулайненТатьяна КонюховаЭвклид КюрдзидисАлександр Лазарев (ст.)Лариса ЛужинаИнна МакароваРимма МарковаАндрей МежулисМарк МинковИрина МирошниченкоНикита МихалковОксана МысинаЮрий НазаровСветлана НемоляеваСергей НиконенкоЛев ПрыгуновРаиса РязановаВалентина ТеличкинаБорис ТокаревСветлана ТомаНаталья ФатееваТимофей ФёдоровДмитрий ХаратьянБорис ХимичевФёдор ЧеханковЛюдмила ЧурсинаАнна ШатиловаЭлеонора ШашковаМарина Яковлева

обсуждение >>
№ 3
Валентина 1940 (Днепродзержинск)   16.10.2010 - 14:19
Удивитекльная и талантливая актриса КОНЮХОВА Т Г хорошо что теперь можно увидеть и услышать на концертах ЭТО ЗДОРОВОБлагодарны Никите МИхалкову за возрождение этих концертов ... читать далее>>
№ 2
\\\\Валентина (Днепродзержинск)   26.09.2010 - 21:31
Молодец Никита Михалковчто возродил традицию киноконцертов Можем побывать на зтих концертах и усшать любимых неповторимых артистов Прекрасрасные актеры Злини Быстрицкая Инна Макарово Конюхова Татьяна... читать далее>>
№ 1
Лиана Павловна (гДнепропетровск)   22.09.2010 - 23:10
Спасибо брльшое Никите Михалкову за возрождение традиций Киноконцертов с участие звездОчень приятно квидеть и услышать свою любимую актрису кино КОНЮХОВУ ТАТИЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ Красота талант и столько... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Николай II о кино

Николай II о кино

«Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством»
4 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Берт Рейнольдс
6 сентября ушёл из жизни актёр Берт Рейнольдс.
Николай Черныш
6 сентября ушёл из жизни актёр Николай Черныш.
Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.

День рождения >>

Полина Агуреева
Сергей Балабанов
Егор Баринов
Маргарита Иванова (II)
Александр Кулямин
Мила Липнер
Анна Лутцева
Виктория Маслова
Надежда Румянцева
Хью Грант
Зои Казан
Джеффри Комбс
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сандлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Премьеры ТВ

Морские дьяволы. Рубежи Родины
7 сентября
НТВ
Зорко лишь сердце
8 сентября
Россия 1
Разоблачение Единорога
8 сентября
ТВЦ
Родные люди
8 сентября
Первый канал
На качелях судьбы
9 сентября
Россия 1
Кем мы не станем
14 сентября
ТВЦ
Субура
14 сентября
Первый канал
От имени моей дочери
15 сентября
Первый канал
Потерянное счастье
15 сентября
Россия 1
Семейное дело
15 сентября
ТВЦ
Сухарь
15 сентября
Россия 1

ревью