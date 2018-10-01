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Дмитрию Щербине исполнилось 50 лет

1 октября
2018 год

Новости кино >>
1 октября 2018
Сегодня, 1 октября, исполнилось 50 лет популярному российскому актёру театра и кино Дмитрию Щербине.

Дмитрию Щербине исполнилось 50 лет

Дмитрий Петрович Щербина родился 1 октября 1968 года в Баку. Его предки, как по материнской, так и по отцовской линии – казаки. После гибели отца семья переехала в Минск. Там прошло отрочество будущего актёра. По окончании школы Дмитрий отправился покорять Москву. В 1993-м окончил Школу-студию МХАТ, где учился на курсе Авангарда Леонтьева.

На театральной сцене дебютировал ещё будучи студентом в театре-студии под руководством Олега Табакова. Среди его ролей: Виковский в спектакле «Билокси-блюз», граф Новинский («Обыкновенная история») и белый офицер («Страсти по Бумбарашу»). В 1995-м перешёл в Театр имени Моссовета, где его можно было увидеть в постановках «Любовью не шутят», «Мадам Бовари», «Любовь. Нью-Йорк. XXI век», «Венецианский купец», «Чёрная невеста, или Ромео и Жанетта», «Король Лир», «Милый друг» и «Сирано де Бержерак». Он также играл в спектаклях Деклана Доннеллана «Двенадцатая ночь» и «Борис Годунов», в антрепризной комедии «Тёмная история» и в театральной адаптации фильма Альфреда Хичкока «39 ступеней».

«Барышня-крестьянка»

Кинодебют Дмитрия состоялся в 1992 году, когда он исполнил главную роль в детективе Тимофея Спивака «Три дня вне закона». Через три года он воплотил образ Алексея Берестова в экранизации пушкинской повести «Барышня-крестьянка», поставленной Алексеем Сахаровым. В 2002-м актёр впервые сыграл Степана Розанова в популярном сериале Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Две судьбы», который впоследствии обзавёлся ещё тремя сезонами. На счету актёра около 50 ролей в кино и на телевидении. Он снимался у Андрея Звягинцева («Чёрная комната»), Николая Досталя («Стилет»), Оливера Хиршбигеля («Бункер»), Михаила Туманишвили («Стилет-2»), Андрея Кравчука («Адмиралъ»), а также в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Есенин», «Бандитский Петербург-9», «Ермоловы», «Торгсин» и «Султан моего сердца».

Лауреат Всеросийского конкурса чтецов имени Яхонтова и Диплома жюри «За лучшую главную мужскую роль» на МКФ «Золотой Витязь-97» («Бег от смерти»). Один из гостей киноклуба «Золотой век».
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№ 2
фан телевизора   1.10.2018 - 13:58
ужк давно сдулся читать далее>>
№ 1
DNK   1.10.2018 - 13:45
Заметила его как раз в первом его фильме) пусть и в не в 92, а в двухтысячных, но он меня тогда там потряс) Он там ТАААКОЙ... Я еще школьница - в него влюбилась просто) Далее приятно было его видеть и... читать далее>>
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