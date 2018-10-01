Карен Оганесян приступил к съёмкам картины «Илия Муромец»

Зрителя ожидает историческое кинополотно, повествующее о жизни простого воина Илии из города Мурома. Русь, XI век. Государство в опасности. С юга его границам грозят орды половцев, диких степных язычников, а изнутри точит междоусобная война, которую всеми силами пытается остановить князь Владимир Мономах. Именно в такие времена появляются легенды. Легенда об Илие Муромце живёт и поныне, но, как и за любой легендой, за ней скрывается живой человек. Крестьянский сын, который не мог ходить до тридцати трёх лет, но стал великим воином. Это могучий воин, верно служивший князю Мономаху и снискавший славу героя в войне против половцев и в деле объединения русских земель. Герой, после стольких подвигов оставивший ратное дело и посвятивший остаток своей жизни служению Богу.
Идея фильма принадлежит Егору Пазенко, который также исполняет и заглавную роль и выступает генеральным продюсером. Несколько месяцев Егор совместно с историком Александром Головковым работали над будущим сценарием, позже к ним подключился и Карен Оганесян. Результатом их совместного труда стала масштабная история, которую Анна Матисон и Тимур Эзугбая впоследствии превратили в сценарий.
фото: Пресс-служба фильма
«Илия Муромец – это сильный, умный и мудрый мужчина, о таком мечтает каждая женщина. Он воин-защитник, который может постоять за свою семью, за детей, за Родину. Конечно, дома с женой и близкими он был добрым и заботливым, но при этом с врагами он был решительным и жёстким. Мало кто знает, но в древнегерманских эпосах Илию Муромца называли Илия Свирепый, и это о многом говорит. Про него знают все, он неординарный воин с невероятной силой духа. Именно такие личности и становятся лидерами. Важно также, что кроме подвига ратного Илия совершил и духовный подвиг, несмотря на все трудности судьбы, не был сломлен, он превозмог себя и в конце концов достиг святости. Это наш святой богатырь», – рассказал Егор Пазенко.
По словам Карена Оганесяна, «история об Илие Муромце дошла до наших дней в формате былин, сказок, мультфильмов, она превратилась для всех в некую комическую историю, оторванную от действительности. Поэтому перед нами, создателями этой картины, стоит очень важная задача: рассказать людям о настоящем Илие Муромце, реальном человеке, жившем во времена Древней Руси. Одним из основных моментов был выбор каскадёрской группы во главе с Сашей Стеценко – мы ставим себе задачей сделать то, чего не было еще в исторических картинах, и для нашей компании КАРГО это был производственный и творческий вызов».
На данный момент стоимость производства фильма оценивается в 900 миллионов рублей из-за применения компьютерной графики и сложнопостановочных сцен битв. Дата релиза пока не называется.
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