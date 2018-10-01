Завершились съёмки сериала «Ростов»

Действие многосерийной исторической картины разворачивается в 1920-е годы. Времена окончания Гражданской войны: белогвардейское движение проигрывает битву за Ростов и отступает на юг, оставляя улицы города разрастающейся до невероятных размеров преступности и бандитизму. Иван Козырев, по кличке Козырь (Смольянинов) – вор-рецидивист, который принял новую власть и вернулся в город, чтобы «навести порядок». Его назначают начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска. Руководство считает, что только Козырев может искоренить преступность в городе, ведь он изнутри знает воровской мир. Собрав крепких рабочих в свою команду, Козырь начинает борьбу с преступными группировками. Стихийно собранному отделу приходится учиться сыскному делу буквально «на ходу». Они встретятся лицом к лицу с самыми лютыми бандами, чтобы отстоять мир в Ростове.
«Мне очень нравится эпоха 20-х годов. В ней есть кураж, лихость, дикость, непредсказуемость. Взять даже моего героя: он – бывший грабитель, который стал начальником уголовного розыска. Кстати, персонаж реальный, у него есть прототип. Я много читал про те годы, чтобы погрузиться в эту атмосферу. И мне удалось почувствовать эту невероятную пульсацию эпохи. Хотя, думаю, жить в то время было страшно», – поделился своими впечатлениями Артур Смольянинов.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
Козырю предстоит найти и уничтожить одну из самых лютых банд Ростова – банду Котелка. Иван Охлобыстин сыграет в сериале главаря этой банды. По словам актёра, «проект прекрасный. Почему-то эту тему никогда не поднимали, а она очень интересная. Это Ростов-папа, у города богатая история. Как только он начал становиться не только торговым, но и промышленным центром на юге страны, в Ростове сразу появилось много всего – и плохого, и хорошего одновременно. И там много историй, свойственных только южно-казацкому менталитету. Материал благодатный».
В кадре зрители увидят трущобы голодного воровского Ростова и остатки былого великолепия эпохи модерна. Съёмки длились четыре месяца и проходили в Ярославле, Данилове, Костроме и Тутаеве. Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.
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