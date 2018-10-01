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Умер Шарль Азнавур

1 октября
2018 год

Новости кино >>
1 октября 2018
1 октября умер на 95-м году жизни знаменитый французский шансонье, композитор, поэт и актёр кино Шарль Азнавур, сообщает Agence France Presse.

Мастер скончался в ночь на понедельник в своём доме на юге Франции. Недавно артист вернулся из Японии, где выступал в рамках мирового турне, а в конце года он планировал дать концерты во Франции.


Шахнур Вахинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских переселенцев. Учился в детской артистической школе, затем в центральной школе TSF в Париже. С девяти лет выступал на сцене клубов. Участник антифашистской борьбы. С 1945-го выступал в варьете и ночных клубах в дуэте с Пьером Рошем. С 1946-го сотрудничал с Эдит Пиаф, гастролировал в Канаде и Франции. С 1956-го начинается взлёт мировой популярности Азнавура – исполнителя и автора эстрадных песен. Он – соавтор 1300 песен и композиций, которые исполняли самые известные эстрадные певцы мира, включая Рэя Чарльза, Фреда Астера и Лайзу Миннелли. Автор оперетт и музыкальных комедий. В мире продано 180 миллионов экземпляров его записей.

Кинодебют Шарля Азнавура состоялся в 1936 году в картине «Война мальчишек». На его счету более 70 ролей. Он снимался у Жана Кокто («Завещание Орфея»), Франсуа Трюффо («Стреляйте в пианиста»), Клода Шаброля («Призраки шляпника»), Фолькера Шлёндорфа («Жестяной барабан»), Александра Алова и Владимира Наумова («Тегеран-43»), Атома Эгояна («Арарат») и других известных режиссёров. Обладатель множества наград, среди которых «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Сезар».
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