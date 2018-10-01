Умер Шарль Азнавур

1 октября
умер на 95-м году жизни знаменитый французский шансонье, композитор, поэт и актёр кино Шарль Азнавур
, сообщает Agence France Presse
.
Мастер скончался в ночь на понедельник в своём доме на юге Франции. Недавно артист вернулся из Японии, где выступал в рамках мирового турне, а в конце года он планировал дать концерты во Франции.
Шахнур Вахинак Азнавурян
родился 22 мая 1924
года в Париже в семье армянских переселенцев. Учился в детской артистической школе, затем в центральной школе TSF в Париже. С девяти лет выступал на сцене клубов. Участник антифашистской борьбы. С 1945-го выступал в варьете и ночных клубах в дуэте с Пьером Рошем
. С 1946-го сотрудничал с Эдит Пиаф
, гастролировал в Канаде и Франции. С 1956-го начинается взлёт мировой популярности Азнавура – исполнителя и автора эстрадных песен. Он – соавтор 1300
песен и композиций, которые исполняли самые известные эстрадные певцы мира, включая Рэя Чарльза
, Фреда Астера
и Лайзу Миннелли
. Автор оперетт и музыкальных комедий. В мире продано 180
миллионов экземпляров его записей.
Кинодебют Шарля Азнавура состоялся в 1936 году в картине «Война мальчишек»
. На его счету более 70
ролей. Он снимался у Жана Кокто
(«Завещание Орфея»
), Франсуа Трюффо
(«Стреляйте в пианиста»
), Клода Шаброля
(«Призраки шляпника»
), Фолькера Шлёндорфа
(«Жестяной барабан»
), Александра Алова
и Владимира Наумова
(«Тегеран-43»
), Атома Эгояна
(«Арарат»
) и других известных режиссёров. Обладатель множества наград, среди которых «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Сезар».
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