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Джеймс Ганн напишет сиквел «Отряда самоубийц»

10 октября
2018 год

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10 октября 2018
Джеймс Ганн, уволенный в июле этого года с поста режиссера третьей части популярной франшизы Marvel «Стражи Галактики», напишет сиквел «Отряда самоубийц» Warner Bros. и DC, сообщает The Hollywood reporter.

Джеймс Ганн напишет сиквел «Отряда самоубийц»

По данным издания, Ганн уже подписал со студией сделку, по которой он будет автором сценария картины. Более того – именно он может занять и режиссерское кресло второго «Отряда самоубийц».

Первая часть комикса о супергероях-преступниках вышла в 2016 году. Автором сценария и режиссером ленты с участием Марго Робби, Уилла Смита, Джареда Лето и других был Дэвид Эйр, снимавший военную драму «Ярость». Картина получила в прокате 745 млн долларов, однако была негативно оценена критиками.

Ганна, который уже написал сценарий к продолжению «Стражей галактики» и планировал приступить к съёмкам в феврале 2019 года, уволили из-за его провокационных высказываний в Twitter, где он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Режиссёр извинился, стёр оскорбительные посты, а потом удалил и весь аккаунт. Несмотря на публичные извинения, ему не удалось сохранить за собой пост постановщика. За режиссера вступили его коллеги по франшизе, однако производство третьих «Стражей Галактики» все же было остановлено.
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