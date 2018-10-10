Сериал «Четвертая смена» с Алексеем Чадовым выходит в эфир

На канале НТВ 15 октября состоится премьера боевика «Четвёртая смена», производством которого занималась «Киностудия КИТ». Главную роль в картине исполнил популярный российский актёр Алексей Чадов. Его герой подружится с китайцем Йонгом, роль которого исполнил мастер боевых искусств, монах Шаолиньского монастыря в России Ши Янбин, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Главный герой сериала – Данила Четков (Чадов) – оперативник по борьбе с этнической преступность. Он в курсе, что происходит в «китайской» Москве и знает всё о продаже и покупке контрафакта. Однажды по наводке «чайника» (китайца) о контрабанде вместе с напарником Александром Шведовым (Алексей Варущенко) Четков отправляется на захват в грузовой терминал, однако всё идет не по плану: подъехавший микроавтобус взрывается, всех свидетелей убивают, а оперативников подозревают в исчезновении таинственного сейфа. Чтобы разобраться с данной ситуацией, Данила отправляется в подпольное китайское казино, где сильно проигрывается и теряет любимый спорткар. Чтобы получить машину обратно, ему необходимо помочь китайцу Йонгу (Ши Янбин), который приехал в Россию искать пропавшую дочь.
«Меня привлекла история о существующем подполье «четвёртая смена», которая занимается производством контрафакта во всём мире, и которой управляет китайская мафия. Это триада, которая существует в невидимом ореоле своего города, и попасть в этот город можно только через проводников. Таким проводником и является мой герой – молодой, талантливый полицейский, который сотрудничает с главами этой подпольной бригады. Эта концепция показалась мне очень интересной, поскольку Москва – город, где проживает множество этнических движений. Я посчитал это уместным. Даже если это где-то чересчур выдумано или нарочито придумано, в любом случае ты в эту историю веришь. Сама задумка и идея проекта мне также понравилась, потому что это всё-таки боевик-экшен, а этот жанр редко встретишь в отечественном производстве», – рассказал Алексей Чадов.
Роль китайца Йонга, которому помогает герой Алексея Чадова, исполняет известный как в Китае, так и в России мастер боевых искусств Ши Янбин, который уже более 20-ти лет является монахом Шаолиньского монастыря. Ши Янбин получил наивысшую степень в духовной иерархии монастыря – мастер-монах. Он является одним из 50-ти монахов, у кого есть право на преподавательскую деятельность. Около двух лет Ши Янбин преподавал в США, а в 2006 году был направлен настоятелем монастыря Шаолинь для работы в Россию.
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