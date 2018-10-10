Уиллем Дефо предстанет в образе Ван Гога 7 февраля

Фильм «Ван Гог. На пороге вечности
», за работу в котором актер Уиллем Дефо получил премию Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль
, выйдет на российские экраны 7 февраля 2019 года, сообщает компания «Вольга», занимающаяся прокатом ленты.
фото: Кинокомпания "Вольга"
Картина расскажет о жизни великого голландского живописца. Режиссером картины выступил Джулиан Шнабель
, известный художник и постановщик фильмов «Скафандр и бабочка
» и «Баския
». Помимо Дефо в ленте также сыграли Оскар Айзек
, Мадс Миккельсен
, Эммануэль Сенье
и Руперт Френд
.
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