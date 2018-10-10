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Уиллем Дефо предстанет в образе Ван Гога 7 февраля

10 октября
2018 год

Новости кино >>
10 октября 2018
Фильм «Ван Гог. На пороге вечности», за работу в котором актер Уиллем Дефо получил премию Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, выйдет на российские экраны 7 февраля 2019 года, сообщает компания «Вольга», занимающаяся прокатом ленты.

Уиллем Дефо предстанет в образе Ван Гога 7 февраля
фото: Кинокомпания "Вольга"

Картина расскажет о жизни великого голландского живописца. Режиссером картины выступил Джулиан Шнабель, известный художник и постановщик фильмов «Скафандр и бабочка» и «Баския». Помимо Дефо в ленте также сыграли Оскар Айзек, Мадс Миккельсен, Эммануэль Сенье и Руперт Френд.
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Американское киноБиография / Байопикхудожники
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