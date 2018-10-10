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Съемки сиквела «Войны миров Z» начнутся в 2019 году

10 октября
2018 год

Новости кино >>
10 октября 2018
Производство сиквела «Войны миров Z» начнется в июне 2019 года, рассказали Variety продюсеры проекта Деде Гарднер и Джереми Клейнер.

Съемки сиквела «Войны миров Z» начнутся в 2019 году

Режиссером картины, как и сообщалось ранее, выступит Дэвид Финчер, который к этому времени уже должен будет завершить второй сезон сериала «Охотник за разумом». Это будет первый после долго перерыва проект Финчера с Брэдом Питтом, с которым они ранее работали на картинах «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Бойцовский клуб».

Постапокалиптический боевик «Война миров Z» вышел на экраны в 2013 году. Тогда картина с Питтом не только в главной роли, но и в качестве продюсера, была фильмом открытия 35-го Московского международного кинофестиваля. Изначально режиссером выступал Марк Форстер, который сообщал, что проект задумывался как трилогия. В мировом прокате лента собрала 540 млн рублей. О готовящемся сиквеле было объявлено только в июне 2017 года.
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