Съемки сиквела «Войны миров Z» начнутся в 2019 году

Производство сиквела «Войны миров Z
» начнется в июне 2019 года, рассказали Variety
продюсеры проекта Деде Гарднер
и Джереми Клейнер
.
Режиссером картины, как и сообщалось ранее, выступит Дэвид Финчер
, который к этому времени уже должен будет завершить второй сезон сериала «Охотник за разумом
». Это будет первый после долго перерыва проект Финчера с Брэдом Питтом
, с которым они ранее работали на картинах «Загадочная история Бенджамина Баттона
» и «Бойцовский клуб
».
Постапокалиптический боевик «Война миров Z» вышел на экраны в 2013 году. Тогда картина с Питтом не только в главной роли, но и в качестве продюсера, была фильмом открытия 35-го Московского международного кинофестиваля. Изначально режиссером выступал Марк Форстер
, который сообщал, что проект задумывался как трилогия. В мировом прокате лента собрала 540 млн рублей. О готовящемся сиквеле было объявлено
только в июне 2017 года.
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