Первая Российская премии в области веб-индустрии начала прием заявок

Первая Российская профессиональная премия в области веб-индустрии объявила прием заявок в категории «веб-сериалы», сообщает пресс-служба награды.Премия является профессиональным призом, присуждаемым за достижения в сфере производства, продвижения и популяризации веб-сериалов.На соискание премии рассматриваются веб-сериалы, снятые на русском языке в течение 2017-2018 года и имеющие не менее одного готового эпизода. К рассмотрению принимаются как уже показанные где-либо веб-сериалы, так и еще ни разу не демонстрировавшиеся – в том числе «пилоты» веб-сериалов.Срок приема заявок с 10 октября по 5 ноября 2018 года. Для подачи заявки необходимо прислать на адрес info@webfestival.ru ссылку на веб-сериал (или на один из его эпизодов), синопсис и состав съемочной группы проекта (продюсер, режиссер, сценарист, композитор, актеры), кадры из сериала. В теме письма необходимо указать: «Заявка на премию в области веб-индустрии».Производителям веб-сериалов премия присуждается по следующим номинациям: лучший сценарий; лучшее концептуальное решение (идея); самый яркий образ в веб-сериале; лучший режиссер; лучший веб-сериал.Номинантов определяет отборочная комиссия премии. Лауреат будет выбран специализированным жюри. В каждой номинации будет работать свое жюри. Их состав будет объявлен дополнительно.Церемония вручения Первой Российской профессиональной премии в области веб-индустрии состоится 18 ноября в культурно-деловом центре «Цифровое деловое пространство» в рамках первого российского веб-маркета, который пройдет в Москве 17-18 ноября.