Нинетто Даволи исполнилось 70 лет

Сегодня, 11 октября
, исполнилось 70
лет итальянскому актёру Нинетто Даволи
, памятному отечественному зрителю по роли Джузеппе в народной комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России»
.
Джованни Даволи
родился 11 октября 1948
года в калабрийском городе Сан-Пьетро-э-Майда в Италии. Его кинодебют состоялся в 15 лет, когда он получил небольшую роль в картине Пьера Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея»
. Впоследствии сыграл в семи фильмах мэтра, став наряду с Франко Читти
талисманом режиссёра.
Помимо Пазолини
, актёр снимался у Бернардо Бертолуччи
(«Партнёр»
, «Любовь и гнев»
), Карло Лидзани
(«Убей и помолись»
), Серджио Читти
(«Казотто»
, «Похлёбка»
), Джулиано Монтальдо
(«Аньезе идёт на смерть»
), Миклоша Янчо
(«Сердце тирана или Бокаччо в Венгрии»
) и других известных режиссёров. В 1973 году предстал в незабываемом образе Джузеппе в рязановских «Невероятных приключениях итальянцев в России».
Всего на счету Нинетто Даволи 85
ролей в кино и на телевидении. В 2014 году сыграл в картине Абеля Феррары «Пазолини»
, где образ великого режиссёра воплотил Уиллем Дефо
. Актёра также можно увидеть на театральной сцене. Обладатель пяти национальных кинонаград.
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