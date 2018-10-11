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Нинетто Даволи исполнилось 70 лет

11 октября
2018 год

Новости кино >>
11 октября 2018
Сегодня, 11 октября, исполнилось 70 лет итальянскому актёру Нинетто Даволи, памятному отечественному зрителю по роли Джузеппе в народной комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».


Джованни Даволи родился 11 октября 1948 года в калабрийском городе Сан-Пьетро-э-Майда в Италии. Его кинодебют состоялся в 15 лет, когда он получил небольшую роль в картине Пьера Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея». Впоследствии сыграл в семи фильмах мэтра, став наряду с Франко Читти талисманом режиссёра.

Помимо Пазолини, актёр снимался у Бернардо Бертолуччи («Партнёр», «Любовь и гнев»), Карло Лидзани («Убей и помолись»), Серджио Читти («Казотто», «Похлёбка»), Джулиано Монтальдо («Аньезе идёт на смерть»), Миклоша Янчо («Сердце тирана или Бокаччо в Венгрии») и других известных режиссёров. В 1973 году предстал в незабываемом образе Джузеппе в рязановских «Невероятных приключениях итальянцев в России».

Всего на счету Нинетто Даволи 85 ролей в кино и на телевидении. В 2014 году сыграл в картине Абеля Феррары «Пазолини», где образ великого режиссёра воплотил Уиллем Дефо. Актёра также можно увидеть на театральной сцене. Обладатель пяти национальных кинонаград.
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