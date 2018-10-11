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Ридли Скотт снимет фантастический сериал

11 октября
2018 год

Новости кино >>
11 октября 2018
Ридли Скотт поставит для телеканала TNT фантастический сериал «Воспитанный волками» (Raised By Wolves), сообщает Deadline.

Зрителям поведают о двух андроидах, которым поручено воспитывать человеческих детей на нетронутой цивилизацией планете. Вскоре растущую колонию людей начинают раздирать религиозные противоречия, и андроиды приходят к выводу, что контролировать верования людей — неблагодарное дело.

Ридли Скотт снимет фантастический сериал
фото: geektyrant.com

«Что делает нас людьми? Что представляет собой семья? Что, если мы могли бы начать всё сначала и отказаться от бардака, который мы сотворили на нашей планете? Выживем ли мы? Станем ли лучше?» — рассказал Скотт об основных темах своего нового проекта.

Шоураннером и сценаристом сериала выступит Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Дата релиза и актёрский состав пока неизвестны.
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