Ридли Скотт снимет фантастический сериал

Ридли Скотт
поставит для телеканала TNT фантастический сериал «Воспитанный волками»
(Raised By Wolves), сообщает Deadline
.
Зрителям поведают о двух андроидах, которым поручено воспитывать человеческих детей на нетронутой цивилизацией планете. Вскоре растущую колонию людей начинают раздирать религиозные противоречия, и андроиды приходят к выводу, что контролировать верования людей — неблагодарное дело.
«Что делает нас людьми? Что представляет собой семья? Что, если мы могли бы начать всё сначала и отказаться от бардака, который мы сотворили на нашей планете? Выживем ли мы? Станем ли лучше?» —
рассказал Скотт об основных темах своего нового проекта.
Шоураннером и сценаристом сериала выступит Аарон Гузиковски
(«Мотылёк»
). Дата релиза и актёрский состав пока неизвестны.
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