Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Игорь Новосёлов проведёт «Отпуск за период службы»

11 октября
2018 год

Новости кино >>
11 октября 2018
Режиссёр Станислав Мареев приступил в Минске к съёмкам остросюжетного боевика «Отпуск за период службы» для телеканала НТВ. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «ВайТ Медиа», ответственной за производство четырёхсерийного телевизионного художественного фильма.

Игорь Новосёлов проведёт «Отпуск за период службы»
фото: Пресс-служба кинокомпании «ВайТ Медиа»

По сюжету сержант-контрактник Игорь Беликов (Игорь Новосёлов) берёт отпуск под выдуманным предлогом, чтобы якобы навестить больного отца. По дороге он случайно становится пешкой в игре криминальных структур. Спасаясь от неожиданного нападения, Игорь убивает нескольких бандитов и угоняет фургон, в котором находится ценный груз. За Игорем начинается «охота». Полиция также идёт по его следу. Выясняется, что отец Игоря не болен. Что же заставило героя взять отпуск и куда он направляется? Путь Игоря – непростое приключение, в котором он обретает любовь и предотвращает серьёзные преступления.

«Первый съёмочный день прошёл отлично! Погода прекрасная: такое чувство, будто Минску подарили четвёртый месяц лета. Я играю сержанта, который служит по контракту. Это обычный парень со своими ценностями, который, как локомотив, "прёт" вперёд, совершенно не думая о последствиях, потому что должен защитить самое дорогое, что у него есть. Практически на протяжении всей истории мой персонаж пребывает в состоянии сильнейшего внутреннего напряжения. У него мало времени, но есть цель, которую он пытается достичь любой ценой», – рассказал актёр Игорь Новосёлов.

В мини-сериале также заняты Кристина Борейко, Оксана Чивелёва, Андрей Новик, Марина Волкова, Александр Ефремов, Александр Фисенко, Павел Харланчук и другие актёры.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Морпехи»: премьера
Сергей Астахов стал психологом
Станислав Мареев: «На съёмочной площадке всегда легко и беззаботно»
Поиск по меткам
БоевикРоссийские сериалы
персоны
Кристина БорейкоМарина ВолковаАлександр Ефремов (II)Станислав МареевИгорь НесветаевАндрей НовикАлександр ФисенкоОксана ЧивелёваПавел Южаков-Харланчук

фотографии >>
Игорь Новосёлов проведёт «Отпуск за период службы» фотографии
Игорь Новосёлов проведёт «Отпуск за период службы» фотографии
Игорь Новосёлов проведёт «Отпуск за период службы» фотографии
Игорь Новосёлов проведёт «Отпуск за период службы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Гудин
7 октября скончался актёр Алексей Гудин.
Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.

День рождения >>

Игорь Верник
Мария Кравчуновская
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Александр Кутепов
Иван Смелик
Полина Чернышова
Татьяна Шкрабак
Евгений Шляпин
Мэтт Бомер
Нинетто Даволи
Ханс Зёнкер
Дэвид Морс
Джон Неттлес
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Один день лета
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2018
Патрик
семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2018
Ремнант: Всё ещё вижу тебя
мистика, триллер
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Отцы»
Ролики фильмов
«Отцы»
«Заложница» по-русски: родители спасают своих дочерей из рук радикальных исламистов.