Игорь Новосёлов проведёт «Отпуск за период службы»

Режиссёр Станислав Мареев приступил в Минске к съёмкам остросюжетного боевика «Отпуск за период службы» для телеканала НТВ. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «ВайТ Медиа», ответственной за производство четырёхсерийного телевизионного художественного фильма.
фото: Пресс-служба кинокомпании «ВайТ Медиа»
По сюжету сержант-контрактник Игорь Беликов (Игорь Новосёлов) берёт отпуск под выдуманным предлогом, чтобы якобы навестить больного отца. По дороге он случайно становится пешкой в игре криминальных структур. Спасаясь от неожиданного нападения, Игорь убивает нескольких бандитов и угоняет фургон, в котором находится ценный груз. За Игорем начинается «охота». Полиция также идёт по его следу. Выясняется, что отец Игоря не болен. Что же заставило героя взять отпуск и куда он направляется? Путь Игоря – непростое приключение, в котором он обретает любовь и предотвращает серьёзные преступления.
«Первый съёмочный день прошёл отлично! Погода прекрасная: такое чувство, будто Минску подарили четвёртый месяц лета. Я играю сержанта, который служит по контракту. Это обычный парень со своими ценностями, который, как локомотив, "прёт" вперёд, совершенно не думая о последствиях, потому что должен защитить самое дорогое, что у него есть. Практически на протяжении всей истории мой персонаж пребывает в состоянии сильнейшего внутреннего напряжения. У него мало времени, но есть цель, которую он пытается достичь любой ценой», – рассказал актёр Игорь Новосёлов.
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