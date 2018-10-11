На рынке MIPCOM покажут сериал Алексея Учителя «Матильда»

Кинокомпания «РОК» покажет мини-сериал Алексея Учителя «Матильда» на крупнейшем международном рынке телевизионного контента MIPCOM, который пройдёт в Каннах с 15 по 18 октября. Согласно пресс-службе Российского Экспортного Центра, байерам представят готовый четырёхсерийный проект, доступный в высоком разрешении 4K – помимо премьерного скрининга, компания примет участие в специальной программе 4K Ultra HD c показом «Матильды» в 4K кинотеатре. Для России это один из первых проектов в таком формате.
Российские презентации и премьеры состоятся при поддержке Made In Russia. Всего в этом году на MIPCOM приедут более 160 компаний из России. На стенде будут работать 22 из них, включая анимационные студии, компании «Среда», Art Pictures, «Централ Партнершип» и телеканал ТВ-3.
Закупщики оценят и российскую анимацию. На рынке детского и юношеского контента MIPJunior, который пройдёт с 13 по 14 октября, кинокомпания CTB совместно с СТС Медиа представит мультсериал «Царевны». Остальные анимационные новинки с большим международными потенциалом будут представлены в рамках общей презентации Made In Russia.
фото: Пресс-служба Российского Экспортного Центра
Группа компаний «Рики» привезёт на рынок проекты «Тима и Тома», «Бодо Бородо», «Дракоша Тоша», «ЛириТая», «Небосити» и «Хамелеоны», разработанный совместно с американской студией Tremblay Bros. «Динозаврик Рики» будет представлен международным дистрибьютором APC Kids. Компания «Wizart» представит мультфильмы «Снежная королева: Зазеркалье» и «Волки и овцы: Ход свиньёй», второй сезон сериала «Йоко», а также новые проекты, находящиеся в разработке, – мультсериалы «Снежная королева: Герда и Хранители чудес» и «Волшебная книга». Анимационная студия «Паровоз» представит на стенде два новых проекта в производстве – полнометражный фильм «Кощей. Настоящая история» и сериал «Кошка Бяка и хороший мальчик». «Мастерфильм» везёт проекты «Шарлотта и Кваксон», «Зоосадик», «Привет, малыш!», а также новые «Ладушки» и «Почему зомби-овощи охотятся на моего дядю». В пакете «АА Студио» – «Паровозик Тишка», «10 друзей кролика» и «Гав Мяу». Project First готовит продолжения мультсериалов «Грузовичок Лёва» и «Смарта и чудо-сумка», а также «Совёнок Хопхоп» и «Сина и Ло».
«Союзмультфильм» привезёт новинки «Капитан Кракен», «Пиратская школа», «Приключения Пети и Волка», «Зебра в клеточку», «Пластилинки Циферки», «Оранжевая корова», новое «Простоквашино», которые представляет официальный дистрибьютор – компания brand4rent. Это агентство будет также продавать «Монсиков» производства ГК РИКИ и анимацию студии «Белый шар» («Академия Косми»).
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