Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Итальянскую «Красную дверь» адаптируют для российского зрителя

11 октября
2018 год

Новости кино >>
11 октября 2018
Популярный итальянский мистический триллер «Красная дверь» (La Porta Rossa) адаптируют для российского телезрителя, сообщает пресс-служба ТВ-3. Соглашение о производстве в России официальной адаптации сериала канал подписал с крупнейшей в Европе компанией по производству и дистрибуции кино и сериалов StudioCanal. Производство будет осуществлено ресурсами студии 1-2-3 Production, входящей в холдинг «Газпром-медиа». Международным показом телешоу займётся StudioCanal.

Итальянскую «Красную дверь» адаптируют для российского зрителя

По словам генерального директора ТВ-3 Валерия Федоровича, «"Красная дверь" – криминальная история с элементами мистики, в сценарие которой есть и остросюжетные повороты, и душещипательные моменты. Этот сериал предлагает зрителю пережить полный спектр эмоций, заглянув за пределы привычного, и в этом полностью соответствует духу нового ТВ-3, слоган которого – "Всё, кроме обычного"».

Глава отдела международных продаж StudioCanal Беатрис Кампос назвала «Красную дверь» «интригующей смесью драмы и мистики», в которой «переплетены универсальные темы любви, потери близких, мести, благодаря чему он привлекает внимание зрителей в любой стране мире».

Оригинальный сериал рассказывает историю полицейского, убитого во время операции по задержанию наркодилера. Так как его дела на Земле не были завершены, он остался здесь в виде призрака, а его единственным «связным» с миром живых стала семнадцатилетняя девушка, недавно открывшая в себе дар ясновидения. В 2017 году «Красная дверь» стал хитом в Италии: каждая премьерная серия собирала у экранов около трёх миллионов зрителей, в результате чего сериал стал лидером вечернего прайма, а его средняя доля (13%) в два раза превысила среднюю долю канала Rai2.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
ТВ-3 запускает собственную производственную студию
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыремейкРоссийские сериалы
персоны
Валерий Федорович

фотографии >>
Итальянскую «Красную дверь» адаптируют для российского зрителя фотографии
Итальянскую «Красную дверь» адаптируют для российского зрителя фотографии
Итальянскую «Красную дверь» адаптируют для российского зрителя фотографии
Итальянскую «Красную дверь» адаптируют для российского зрителя фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Гудин
7 октября скончался актёр Алексей Гудин.
Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.

День рождения >>

Игорь Верник
Мария Кравчуновская
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Александр Кутепов
Иван Смелик
Полина Чернышова
Татьяна Шкрабак
Евгений Шляпин
Мэтт Бомер
Нинетто Даволи
Ханс Зёнкер
Дэвид Морс
Джон Неттлес
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Один день лета
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2018
Патрик
семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2018
Ремнант: Всё ещё вижу тебя
мистика, триллер
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Отцы»
Ролики фильмов
«Отцы»
«Заложница» по-русски: родители спасают своих дочерей из рук радикальных исламистов.