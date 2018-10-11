Итальянскую «Красную дверь» адаптируют для российского зрителя

Популярный итальянский мистический триллер «Красная дверь»
(La Porta Rossa) адаптируют для российского телезрителя, сообщает пресс-служба ТВ-3. Соглашение о производстве в России официальной адаптации сериала канал подписал с крупнейшей в Европе компанией по производству и дистрибуции кино и сериалов StudioCanal. Производство будет осуществлено ресурсами студии 1-2-3 Production, входящей в холдинг «Газпром-медиа». Международным показом телешоу займётся StudioCanal.
По словам генерального директора ТВ-3 Валерия Федоровича
, «"Красная дверь" – криминальная история с элементами мистики, в сценарие которой есть и остросюжетные повороты, и душещипательные моменты. Этот сериал предлагает зрителю пережить полный спектр эмоций, заглянув за пределы привычного, и в этом полностью соответствует духу нового ТВ-3, слоган которого – "Всё, кроме обычного"».
Глава отдела международных продаж StudioCanal Беатрис Кампос
назвала «Красную дверь» «интригующей смесью драмы и мистики»
, в которой «переплетены универсальные темы любви, потери близких, мести, благодаря чему он привлекает внимание зрителей в любой стране мире»
.
Оригинальный сериал рассказывает историю полицейского, убитого во время операции по задержанию наркодилера. Так как его дела на Земле не были завершены, он остался здесь в виде призрака, а его единственным «связным» с миром живых стала семнадцатилетняя девушка, недавно открывшая в себе дар ясновидения. В 2017 году «Красная дверь» стал хитом в Италии: каждая премьерная серия собирала у экранов около трёх миллионов зрителей, в результате чего сериал стал лидером вечернего прайма, а его средняя доля (13%) в два раза превысила среднюю долю канала Rai2.
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