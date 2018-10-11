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Джейсон Кларк с семьёй противостоит пушистым живым мертвецам

11 октября
2018 год

Новости кино >>
11 октября 2018
В сети появился первый трейлер новой киноверсии культового романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Постановщиками картины выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер, ранее работавшие над фильмом «Чёрные праздники» и сериалом «Крик».


По сюжету семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…

Главные роли в картине исполнили Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Шейметц, Наоми Френетт, Жете Лоранс и другие.

Идея «Кладбища домашних животных» пришла Стивену Кингу после смерти его кота Смаки. Книга получилась настолько жуткой, что сам писатель поначалу не хотел её публиковать. В конце концов в 1983 году произведение увидело свет. Первая экранизация романа вышла на экраны спустя 6 лет и была номинирована на «Золотую малину» за худшую песню, однако же обзавелась сиквелом в 1992 году.

В российский прокат новое «Кладбище домашних животных» выйдет 4 апреля 2019 года.
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Джейсон Кларк с семьёй противостоит пушистым живым мертвецам фотографии
Джейсон Кларк с семьёй противостоит пушистым живым мертвецам фотографии
Джейсон Кларк с семьёй противостоит пушистым живым мертвецам фотографии
Джейсон Кларк с семьёй противостоит пушистым живым мертвецам фотографии
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