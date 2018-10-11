Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака»

Шоураннер телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак» Лорен Шмидт
объявила большую часть актёрского состава сериала, задуманного Netflix.
Согласно THR
, к Генри Кавиллу
, которому предстоит воплотить образ Геральта из Ривии, присоединились начинающие актрисы Фрейя Аллан
(«Война миров»
) и Аня Чалотра
. Первой досталась роль Цири, а вторая станет Йеннифер.
В образе королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй
. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон
. Компанию им также составят Адам Леви
(Мышовур), Милли Брэйди (Ренфри), Майэнн Бёринг
(Тиссая Де Врие), Мими Дивени
(Фрингилья Виго) и Терика Уилсон-Рид
(Сабрина Глевиссиг).
За постановку отвечают Алик Сахаров
и Томаш Багиньски
.
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