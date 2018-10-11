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Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака»

11 октября
2018 год

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11 октября 2018
Шоураннер телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак» Лорен Шмидт объявила большую часть актёрского состава сериала, задуманного Netflix.

Согласно THR, к Генри Кавиллу, которому предстоит воплотить образ Геральта из Ривии, присоединились начинающие актрисы Фрейя Аллан («Война миров») и Аня Чалотра. Первой досталась роль Цири, а вторая станет Йеннифер.

Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака»
фото: forum.facepunch

В образе королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон. Компанию им также составят Адам Леви (Мышовур), Милли Брэйди (Ренфри), Майэнн Бёринг (Тиссая Де Врие), Мими Дивени (Фрингилья Виго) и Терика Уилсон-Рид (Сабрина Глевиссиг).

За постановку отвечают Алик Сахаров и Томаш Багиньски.
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Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака» фотографии
Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака» фотографии
Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака» фотографии
Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака» фотографии
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