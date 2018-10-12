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На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко

12 октября
2018 год

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12 октября 2018
15 октября в 21:00 на НТВ состоится премьера 20-серийной остросюжетной мелодрамы Богдана Дробязко «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли. Компанию ему составили Олег Тактаров, Александр Тютин, Марина Доможирова, Екатерина Волкова и другие актёры, уточняет пресс-служба телеканала.



По сюжету на одной из столичных подстанций появляется новый водитель скорой помощи – Константин Кулыгин (Куценко). На вызовах он демонстрирует высокие навыки диагностики и даёт ценные советы, что помогает спасти несколько жизней. Это впечатляет не только две бригады, с которыми он работает, но и главу подстанции Ольгу Арефьеву (Волкова). Несмотря на это, она строго-настрого запрещает Кулыгину вмешиваться в работу профессиональных врачей. Разумеется, раз за разом он нарушает запрет, ведь у него на это есть веские причины, рассказывать о которых он не спешит.

«Моя героиня – Ольга Арефьева: сильная, властная женщина. Иногда может показаться, что она стерва, но все её действия оправданы и направлены на пользу людям. Я не первый раз играю сильную женщину, но мне нравится ещё и то, что у Арефьевой острый ум и острый язык. К тому же, я выросла в семье врачей, и поэтому тема врачебной практики, докторов и всего аналогичного, мне всегда была интересна. Да и потом я всегда хотела поработать с Гошей Куценко. Медицинский юмор, он же особенный, поэтому я надеюсь, что это будет интересно зрителю. А ещё, в каждой серии будет новая история спасения человека, что тоже немаловажно для всей этой врачебной истории», – рассказала о своей роли Екатерина Волкова.

Продюсерами сериала выступили Михаил Хлебородов и Рауф Атамалибеков. Сценарий, основанный на идее Хлебородова, написали Дмитрий Лемешев и Екатерина Григорьева.
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На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко фотографии
На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко фотографии
На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко фотографии
На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко фотографии
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