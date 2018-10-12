ревью

Новости кино Картину Кирилла Плетнёва «Без меня» покажут в Эстонии Балтийская премьера фильма состоится на международном фестивале Tallinn Black Nights Film Festival.

Новости кино На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко 15 октября на телеканале стартует новая многосерийная остросюжетная мелодрама.

Спутник телезрителя «Кловерфилд, 10»: Пока не все дома 12 октября, 00-30, РЕН-ТВ, Кловерфилд 10

Интервью Полина Максимова: «Я хочу быть Бодровым своего поколения» Актриса – о фильме «Без меня», работе с Кириллом Плетневым, надоевших женских образах и ролях мечты

Лайфстайл СМИ: Сергей Шнуров снова женится Шнура застукали в ЗАГСе

Лайфстайл Анна Якунина рассказала о том, как ее пытался задушить муж Актриса стала героиней программы «Судьба человека»

Ролики фильмов «Ральф против интернета». Трейлер №3 Ральф и Ванилопа фон Кекс отправляются в путешествие по глобальной Сети.

Новости кино Найдены актрисы для экранизации «Ведьмака» Фрейе Аллан досталась роль Цири, а Аня Чалотра станет Йеннифер.

Ролики фильмов «Кладбище домашних животных» Не все псы и кошечки попадают в рай.