На НТВ состоится премьера «Скорой помощи» с Гошей Куценко

15 октября
в 21:00
на НТВ состоится премьера 20-серийной остросюжетной мелодрамы Богдана Дробязко «Скорая помощь»
с Гошей Куценко
в главной роли. Компанию ему составили Олег Тактаров
, Александр Тютин
, Марина Доможирова
, Екатерина Волкова
и другие актёры, уточняет пресс-служба телеканала.
По сюжету на одной из столичных подстанций появляется новый водитель скорой помощи – Константин Кулыгин (Куценко). На вызовах он демонстрирует высокие навыки диагностики и даёт ценные советы, что помогает спасти несколько жизней. Это впечатляет не только две бригады, с которыми он работает, но и главу подстанции Ольгу Арефьеву (Волкова). Несмотря на это, она строго-настрого запрещает Кулыгину вмешиваться в работу профессиональных врачей. Разумеется, раз за разом он нарушает запрет, ведь у него на это есть веские причины, рассказывать о которых он не спешит.
«Моя героиня – Ольга Арефьева: сильная, властная женщина. Иногда может показаться, что она стерва, но все её действия оправданы и направлены на пользу людям. Я не первый раз играю сильную женщину, но мне нравится ещё и то, что у Арефьевой острый ум и острый язык. К тому же, я выросла в семье врачей, и поэтому тема врачебной практики, докторов и всего аналогичного, мне всегда была интересна. Да и потом я всегда хотела поработать с Гошей Куценко. Медицинский юмор, он же особенный, поэтому я надеюсь, что это будет интересно зрителю. А ещё, в каждой серии будет новая история спасения человека, что тоже немаловажно для всей этой врачебной истории», –
рассказала о своей роли Екатерина Волкова.
Продюсерами сериала выступили Михаил Хлебородов
и Рауф Атамалибеков
. Сценарий, основанный на идее Хлебородова, написали Дмитрий Лемешев
и Екатерина Григорьева
.
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