Картину Кирилла Плетнёва «Без меня» покажут в Эстонии

Балтийская премьера фильма Кирилла Плетнёва «Без меня»
, который вышел в широкий российский прокат 11 октября, состоится на международном фестивале Tallinn Black Nights Film Festival. Киносмотр пройдёт с 16 ноября по 2 декабря в Эстонии. Картину представит сам режиссёр. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», ответственной за производство фильма.
В начале сентября лента была представлена на 42-м Монреальском международном кинофестивале в программе Focus on World Cinema. Сразу после показа в Канаде три зарубежные компании – Hanmac (Южная Корея), Pumpkin (Китай) и Neo Art (Испания) – заявили о своём желании купить права на ремейк фильма.
«Я рад, что после показа в Монреале картину увидят и на крупнейшем европейском фестивале класса "А" – Tallinn Black Nights Film Festival. Мне кажется, что "Без меня" – универсальная история, которая будет близка и понятна зрителям в любой стране, недаром в правах на её ремейк заинтересованы сразу три международных компании. А вот интерес к картине со стороны фестивалей – для меня приятный сюрприз, ведь, прежде всего, я снимал зрительское кино, нацеленное на широкий кинопрокат. И фестивальная жизнь "Без меня" мне вдвойне приятна», –
рассказал Кирилл Плетнёв
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Картина повествует о двух девушках, любивших одного мужчину, которые после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоём предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями. Главные роли в фильме исполнили Полина Максимова
, Любовь Аксёнова
и Риналь Мухаметов
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