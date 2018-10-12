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Хью Джекману исполнилось 50 лет

12 октября
2018 год

Новости кино >>
12 октября 2018
Сегодня, 12 октября, исполнилось 50 лет популярному австралийскому актёру театра, кино, телевидения и озвучивания, ведущему, продюсеру, певцу и голливудской звезде Хью Джекману, прославившемуся ролью Росомахи в серии кинокомиксов «Люди Икс».


Хью Майкл Джекман родился 12 октября 1968 года в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс) в многодетной семье, где он был самым младшим из пятерых детей. Родители — Крис Джекман и Грейс Уотсон — эмигранты из Великобритании, переехавшие в Австралию в 1960-х годах. Когда Хью было восемь лет, родители развелись, Грейс вернулась в Англию с дочерьми, а трое сыновей остались с отцом. Отцу-бухгалтеру было нелегко поднимать такую ораву детей — он работал с утра до ночи. Джекман вспоминает, что дрался с братьями, как зверёныш, если они плохо говорили о матери. Когда Хью исполнилось 12, родители предприняли вторую попытку жить вместе, но неудачно. После этого Грейс приезжала в Австралию на три недели раз в полгода, с 14 лет Хью начал регулярно ездить к ней и сёстрам в Лондон. Отец, будучи очень верующим человеком, дал ему религиозное воспитание.

В школьные годы будущий актёр увлекался спортом, участвовал в различных конкурсах. Учился на факультете социальных коммуникаций в Технологическом университете Сиднея. В 1992 году изучал драматическое искусство на актёрском курсе, а через два года окончил театральное отделение престижной академии сценических искусств Перта. На сцену вышел ещё в студенческие годы, играл романтических героев, а впоследствии принимал активное участие в известных мюзиклах. В частности, он воплотил образы Джо Гиллиса в «Бульваре Сансет» (две премии «Мо» за роль), Гастона в «Красавице и чудовище», Кёрли Маклейна в «Оклахоме!» и Питера Аллена в «Мальчике из страны Оз» (удостоен премии «Тони»).

На телевизионном экране дебютировал в 1994-м в сериале «Закон земли», после чего ему доверили роль заключённого Кевина Джонса в многосерийной драме «Коррелли». Кинодебют Джекмана состоялся спустя четыре года в романтической комедии «Герой её романа», а в начале нового тысячелетия его заметили в Голливуде. Он впервые появился в роли мутанта Логана в фильме Брайана Сингера «Люди Икс», и этот образ закрепился за ним на долгие 17 лет — «Логан: Росомаха» завершил историю его персонажа.

В образе Росомахи

На счету Хью Джекмана более 55 ролей в кино и на телевидении. Помимо супермутантской вселенной, он сыграл в таких картинах, как «Кейт и Лео», «Пароль "Рыба-меч"», «Ван Хельсинг», «Сенсация», «Австралия», «Престиж», «Фонтан», «Список контактов», «Живая сталь», «Муви 43», «Отверженные», «Пленницы», «Робот по имени Чаппи», «Пэн: Путешествие в Нетландию», «Эдди "Орёл"», «Величайший шоумен» и «Главный кандидат». Кроме того, его голос можно услышать в мультфильмах «Делай ноги», «Смывайся» и «Хранители снов».

Обладатель 27 наград, среди которых «Золотой глобус», «Эмми», приз фестиваля в Сан-Себастьяне и звезда на Голливудской «Аллее славы». Женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс.
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В образе Росомахи
В образе Росомахи
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