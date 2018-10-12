Хью Джекману исполнилось 50 лет

Сегодня, 12 октября
, исполнилось 50
лет популярному австралийскому актёру театра, кино, телевидения и озвучивания, ведущему, продюсеру, певцу и голливудской звезде Хью Джекману
, прославившемуся ролью Росомахи в серии кинокомиксов «Люди Икс».
Хью Майкл Джекман
родился 12 октября 1968
года в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс) в многодетной семье, где он был самым младшим из пятерых детей. Родители — Крис Джекман
и Грейс Уотсон
— эмигранты из Великобритании, переехавшие в Австралию в 1960-х годах. Когда Хью было восемь лет, родители развелись, Грейс вернулась в Англию с дочерьми, а трое сыновей остались с отцом. Отцу-бухгалтеру было нелегко поднимать такую ораву детей — он работал с утра до ночи. Джекман вспоминает, что дрался с братьями, как зверёныш, если они плохо говорили о матери. Когда Хью исполнилось 12, родители предприняли вторую попытку жить вместе, но неудачно. После этого Грейс приезжала в Австралию на три недели раз в полгода, с 14 лет Хью начал регулярно ездить к ней и сёстрам в Лондон. Отец, будучи очень верующим человеком, дал ему религиозное воспитание.
В школьные годы будущий актёр увлекался спортом, участвовал в различных конкурсах. Учился на факультете социальных коммуникаций в Технологическом университете Сиднея. В 1992 году изучал драматическое искусство на актёрском курсе, а через два года окончил театральное отделение престижной академии сценических искусств Перта. На сцену вышел ещё в студенческие годы, играл романтических героев, а впоследствии принимал активное участие в известных мюзиклах. В частности, он воплотил образы Джо Гиллиса в «Бульваре Сансет»
(две премии «Мо» за роль), Гастона в «Красавице и чудовище»
, Кёрли Маклейна в «Оклахоме!»
и Питера Аллена в «Мальчике из страны Оз»
(удостоен премии «Тони»).
На телевизионном экране дебютировал в 1994-м в сериале «Закон земли»
, после чего ему доверили роль заключённого Кевина Джонса в многосерийной драме «Коррелли»
. Кинодебют Джекмана состоялся спустя четыре года в романтической комедии «Герой её романа», а в начале нового тысячелетия его заметили в Голливуде. Он впервые появился в роли мутанта Логана в фильме Брайана Сингера «Люди Икс»
, и этот образ закрепился за ним на долгие 17 лет — «Логан: Росомаха»
завершил историю его персонажа.
На счету Хью Джекмана более 55
ролей в кино и на телевидении. Помимо супермутантской вселенной, он сыграл в таких картинах, как «Кейт и Лео»
, «Пароль "Рыба-меч"»
, «Ван Хельсинг»
, «Сенсация»
, «Австралия»
, «Престиж»
, «Фонтан»
, «Список контактов»
, «Живая сталь»
, «Муви 43»
, «Отверженные»
, «Пленницы»
, «Робот по имени Чаппи»
, «Пэн: Путешествие в Нетландию»
, «Эдди "Орёл"»
, «Величайший шоумен»
и «Главный кандидат»
. Кроме того, его голос можно услышать в мультфильмах «Делай ноги»
, «Смывайся»
и «Хранители снов»
.
Обладатель 27
наград, среди которых «Золотой глобус», «Эмми», приз фестиваля в Сан-Себастьяне и звезда на Голливудской «Аллее славы». Женат на актрисе Деборре-Ли Фернесс
.
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