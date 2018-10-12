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«Молодёжка» и «Лондонград» включены в медиатеку сервиса Amazon Prime Video

12 октября
2018 год

Новости кино >>
12 октября 2018
Четыре российских сериала теперь доступны для просмотра подписчикам стримингового сервиса Amazon Prime Video.

Согласно пресс-службе «СТС Медиа», холдинг подписал соглашение о передаче прав на показ сериалов «Молодёжка», «Психологини», «Лондонград» и «Паук». Они пополнили медиатеку сервиса Prime Video. Посредником в сделке выступила компания Ammo Content.

Вячеслав Муругов

«То, что наши популярные сериалы будут транслироваться на одном из ведущих международных стриминговых сервисов, подтверждает, что ТВ-индустрия в России сейчас активно развивается. Я убеждён, что наши телепроекты обретут тысячи новых поклонников, и мы продолжим сотрудничество с крупнейшими сервисами видеоконтента», – прокомментировал сделку генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.
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