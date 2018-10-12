Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Динозавр Рики» нашёл международного дистрибьютора

12 октября
2018 год

Новости кино >>
12 октября 2018
Группа Компаний «Рики» подписала соглашение с APC Kids, дочерним подразделением дистрибьюторской компании About Premium Content (APC), о производстве и международной дистрибуции нового анимационного сериала «Динозавр Рики».

Как сообщает пресс-служба «Рики», APC Kids инвестирует в производство 52 эпизодов сериала по пять минут каждый и имеет эксклюзивные права реализации во всех странах, за исключением России и Китая. На данный момент ведутся поиски вещательных компаний для осуществления предпродажи проекта.

«Динозавр Рики»
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»

«Динозавр Рики», предназначенный для детей до семи лет, рассказывает о смешных моментах повседневной жизни семьи динозавров. Динозавр Рики и его старшая сестра Тира, а также их мама и папа превращают бытовые ситуации в захватывающие приключения. Исполнительным продюсером сериала выступает режиссёр Найджел Пикард.

По словам генерального директора APC Kids Лионель Марти, «существует глобальный интерес к детским проектам из России, и мы воодушевлены международным потенциалом этого развлекательного шоу, затрагивающего всеобщие темы семьи и дружбы».

«Рада, что у "Рики" появилась возможность запустить новый сериал в сотрудничестве с APC Kids – партнёрами, с которыми я работала ранее и достигла больших результатов! С такой сильной и опытной командой сценаристов и продюсеров мы уверены, что "Динозавр Рики" привлечёт широкое внимание как на внутреннем, так и на международном рынках», – заявила Диана Юринова, заместитель генерального продюсера Группы Компаний «Рики» по международному развитию.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
На рынке MIPCOM покажут сериал Алексея Учителя «Матильда»
Поиск по меткам
АнимацияРоссийские сериалы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Гудин
7 октября скончался актёр Алексей Гудин.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Наталья Кудряшова
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Паула Гедеш
Массимо Гини
Хью Джекман
Катрин Журдан
Софи фон Кессель
Дэвид Трелфолл
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Один день лета
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2018
Патрик
семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2018
Ремнант: Всё ещё вижу тебя
мистика, триллер
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью