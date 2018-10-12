«Динозавр Рики» нашёл международного дистрибьютора

Группа Компаний «Рики» подписала соглашение с APC Kids, дочерним подразделением дистрибьюторской компании About Premium Content (APC), о производстве и международной дистрибуции нового анимационного сериала «Динозавр Рики».
Как сообщает пресс-служба «Рики», APC Kids инвестирует в производство 52 эпизодов сериала по пять минут каждый и имеет эксклюзивные права реализации во всех странах, за исключением России и Китая. На данный момент ведутся поиски вещательных компаний для осуществления предпродажи проекта.
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»
«Динозавр Рики», предназначенный для детей до семи лет, рассказывает о смешных моментах повседневной жизни семьи динозавров. Динозавр Рики и его старшая сестра Тира, а также их мама и папа превращают бытовые ситуации в захватывающие приключения. Исполнительным продюсером сериала выступает режиссёр Найджел Пикард.
По словам генерального директора APC Kids Лионель Марти, «существует глобальный интерес к детским проектам из России, и мы воодушевлены международным потенциалом этого развлекательного шоу, затрагивающего всеобщие темы семьи и дружбы».
«Рада, что у "Рики" появилась возможность запустить новый сериал в сотрудничестве с APC Kids – партнёрами, с которыми я работала ранее и достигла больших результатов! С такой сильной и опытной командой сценаристов и продюсеров мы уверены, что "Динозавр Рики" привлечёт широкое внимание как на внутреннем, так и на международном рынках», – заявила Диана Юринова, заместитель генерального продюсера Группы Компаний «Рики» по международному развитию.
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