«Динозавр Рики» нашёл международного дистрибьютора



фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»

Группа Компаний «Рики» подписала соглашение с APC Kids, дочерним подразделением дистрибьюторской компании About Premium Content (APC), о производстве и международной дистрибуции нового анимационного сериалаКак сообщает пресс-служба «Рики», APC Kids инвестирует в производство 52 эпизодов сериала по пять минут каждый и имеет эксклюзивные права реализации во всех странах, за исключением России и Китая. На данный момент ведутся поиски вещательных компаний для осуществления предпродажи проекта.«Динозавр Рики», предназначенный для детей до семи лет, рассказывает о смешных моментах повседневной жизни семьи динозавров. Динозавр Рики и его старшая сестра Тира, а также их мама и папа превращают бытовые ситуации в захватывающие приключения. Исполнительным продюсером сериала выступает режиссёрПо словам генерального директора APC Kidsзаявила, заместитель генерального продюсера Группы Компаний «Рики» по международному развитию.